Vindimar e dormir num Ecocubo sustentável entre as vinhas do Douro

Em plena harmonia com a natureza e a deslumbrante paisagem do Douro, há um quarto em forma de cubo instalado no meio da vinha e com o rio aos pés. Em regime pop-up, apenas durante o mês de setembro, resulta de numa parceria entre a start-up Eco3 (ecocubo) e a Quinta do Pôpa – situada na EN222, na encosta de Adorigo, concelho de Tabuaço, em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro, património mundial da UNESCO.

Dedicada ao turismo sustentável, a Eco3 promove experiências únicas em locais inesperados. É caso do Ecocubo que repousa na mais icónica parcela de vinhas velhas da propriedade duriense, fazendo da Quinta do Pôpa o primeiro produtor vitivinícola a receber esta tipologia de equipamento.

Ecológico e sustentável, trata-se de um cubo feito à base de madeira e cortiça, materiais 100% naturais e portugueses, e com a particularidade de serem totalmente desmontáveis – em locais estrategicamente selecionados, onde a imersão na natureza é denominador comum. A oferta, explica a Quinta do Pôpa em comunicado, destina-se a “adeptos do slow and nature travel, que encontram neste formato um confortável refúgio na natureza, aliando a flexibilidade de uma tenda ao conforto de um quarto”.

A ‘Experiência ao cubo na Quinta do Pôpa’ desdobra-se em duas opções: a ‘Standard’, que inclui visita & prova de vinhos, uma garrafa de ‘Pôpa UnOaked’ e estadia de uma noite, com cesto de pequeno-almoço (€150 por casal, entre terça e quinta-feira); e a ‘Premium’, em que a visita & prova dão lugar à participação no programa de vindimas, composto por visita, prova, participação nas atividades de vindima e almoço (€200 por casal, apenas às quartas e quintas-feiras).

As reservas podem ser feitas on-line, através do site da Eco3, ou da plataforma Airbnb.

A Quinta do Pôpa situa-se na encosta de Adorigo, (EN222, Tabuaço. Tel. 916653442), em pleno coração do Alto Douro Vinhateiro, património mundial da UNESCO.

