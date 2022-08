Deslizar ao pôr do sol na maior e mais alta lagoa da serra da Estrela

Em pleno coração do Parque Natural e Geopark da Serra da Estrela, a 1600 metros de altitude, repousa a maior das lagoas da serra da Estrela. Rodeada de enormes blocos graníticos, resulta de um glaciar com 1 km de extensão transformado em barragem em 1911. Nesta lagoa desaguam dois canais, um com 2354 metros designado de Covão do Meio, que desvia a água das encostas do Planalto da Torre, e outro, o Covão dos Conchos com 1519 metros, que desvia as águas da Ribeira das Naves.

É neste cenário único e um dos mais embemáticos da serra, localizado a cerca de 8 km da aldeia de Sabugueiro, no concelho de Seia, que a Let's SUP Portugal conduz dois passeios que convidam a deslizar pelas águas da Lagoa Comprida e apreciar a paisagem envolvente. Com duração de cerca de 2h00, o “Passeio de Stand-Up Paddle mais alto de Portugal”, a 1600 metros de altitude, é um percurso circular, fácil e indicado para pessoas de todas as idades, com ou sem experiência. O passeio é gratuito para crianças até 10 anos (desde que partilhem a prancha com um adulto e o peso de ambos não exceda os 120kg) e custa desde €25 por pessoa. Se preferir conhecer a lagoa de uma ponta à outra, pode acrescentar 1h00 ao percurso (desde €35).

Mas o ponto alto do dia nesta localização singular é o pôr do sol, altura em que a Let's SUP Portugal conduz uma viagem para apreciar o mágico ocaso a grande altitude. O passeio custa desde €20.





SUP para todos

Ambas as propostas podem ser feitas por pessoas com mobilidade reduzida, já que a empresa dispõe de SUP adaptado, tanto na Lagoa Comprida, como no Vale do Rossim e na barragem do Caldeirão.

Aulas e batismos de SUP (desde €20) e uma prancha com capacidade para até 8 pessoas, a BIG SUP = BIG FUN são outras atividades propostas e especialmente aconselhadas no tempo quente.

Os passeios devem ser reservados com antecedência através do Tel. 963420485, pelo e-mail: info@letssup.pt ou por mensagem através das páginas de Facebook e Instagram da Lets SUP Portugal.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!