Uma viagem de descoberta ao triângulo mágico dos Açores

Com as vindimas à porta, a primeira paragem desta viagem pelas ilhas triângulo do arquipélago dos Açores é feita no Pico, onde a paisagem vinhateira, trabalhada há mais de 500 anos, é Património da Humanidade. O Centro de Interpretação da Paisagem da Cultura da Vinha da Ilha do Pico, em Santa Luzia, é um bom ponto de partida para mergulhar na história e nas tradições, ainda que nada substitua um passeio entre as vinhas e os currais. Existem em várias partes da ilha, mas as vinhas mais antigas estão na Criação Velha, que é o coração da área declarada Património Mundial da UNESCO.

Provar os vinhos únicos, vulcânicos e salinos, produzidos a partir das castas Arinto dos Açores, Terrantez do Pico e Verdelho, é a etapa seguinte. A Cooperativa Vitivinícola da Ilha do Pico, o maior e mais antigo produtor da ilha, promove várias visitas guiadas e provas, bem como o recente projeto da Azores Wine Company, que junta à oferta de enoturismo um restaurante e uma unidade de alojamento. No Cella Bar, um espaço de arquitetura contemporânea premiado internacionalmente, há vinhos e petiscos para saborear no terraço com o Faial à vista. Subir a maior montanha portuguesa é também incontornável, mesmo que se fique pela Casa da Montanha, onde num dia de sol consegue-se ver São Jorge, a Graciosa, a Terceira e o Faial.

Faial e São Jorge

Na movimentada marina da Horta, na ilha do Faial, o pontão enche-se de pinturas deixadas por velejadores. Há que entrar no Peter Café Sport e provar o famoso gin, olhar o Pico ao longe, antes de seguir viagem. Fica como ponto de união entre as duas ilhas, o Ameixâmbar, produzido pela Adega do Vulcão e descrito como “uma mistura perfeita” de uvas da região dos Capelinhos, onde se registou uma forte erupção em 1957 e dos “lajidos” da Criação Velha no Pico. Com tempo no canal imortalizado por Vitorino Nemésio impõem-se uma saída para o mar. Entre os cetáceos como baleias, cachalotes, golfinhos há muito para conhecer nestas águas. Aproveite as praias de Almoxarife e de Porto Pim para um banho tranquilo. Em alternativa, surpreenda-se com a força da natureza no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos - o edifício encontra-se soterrado, de modo a não interferir com a paisagem preexistente à erupção.

visit azores

O barco é de novo o meio de transporte sugerido para a viagem entre o Faial e São Jorge, a ilha das fajãs e do famoso queijo, mas onde também o café ganhou fama pela inusitada plantação aqui existente. Visite a Fajã de Santo Cristo e mergulhe na incrível Poça de Simão Dias.

foto: aventour

ONDE COMER:

Restaurante Pico (Madalena)

Espaço gastronómico da Azores Wine Company junta os melhores produtos locais aos vinhos da casa e a uma paisagem deslumbrante. Tel. 292241840

O Ancoradouro (Madalena)

Prove a “Açorda de camarão com lapas” e o “Misto regional do Pico” com morcela, linguiça, torresmos e inhame, ou clássicos como “Polvo dourado” e “Cataplana à Ancoradouro”. Tel. 292623490

Georgette Restaurante (Lajes do Pico)

Peixes fumados na casa, carnes maturadas e legumes biológicos casam com referências gastronómicas francesas dos proprietários. Tel. 927374646

Cella Bar (Madalena)

Em madeira e com arquitetura arroja a evocar uma baleia serve snacks para aproveitar o terraço e pratos mais substanciais como o “Polvo assado” e “Atum braseado”. Tel. 292623654

Cantina da Praça (Horta)

Quase todos pedem a “Sopa de peixe”. O caldo é servido em frente ao cliente regando peixe cru apenas temperado. O “Polvo frito com aioli de salsa” é um petisco recente e bem recebido. Tel. 967753565

Fornos de Lava (Velas)

Com 20 anos de atividade, a ementa mantém-se dada a qualidade dos produtos e da confeção. Conte com cataplanas, lapas, amêijoas da Fajã de Santo Cristo e queijo São Jorge. Tel. 917394977

francisco nogueira

ONDE DORMIR:

Azores Wine Company (Madalena)

Eleito hotel “Revelação 2022” destaca-se pela arquitetura e por estar integrado num projeto de enoturismo. Oferece cinco apartamentos com zona exterior privada (curral).Tel. 292241840

Aldeia da Fonte (Lajes do Pico)

É um hotel de descoberta, com recantos idílicos entre a vegetação que envolve seis villas, com um total de 40 quartos. Percorra o trilho até ao mar. Tel. 292679500

Lava Homes (São Roque do Pico)

A localização ímpar obrigou a uma perícia arquitetónica única, de forma a encaixar as 14 casas deste alojamento nesta escarpa da ilha do Pico. Tel. 292241200

Pocinho Bay (Madalena)

Dispõe de duas villas e seis quartos com invejável vista para o mar. Atente na decoração cuidada e exótica e aproveite a piscina. Tel. 919135337

Azul Singular (Horta)

Quatro Tendas Grandes, duas Tendas Casal e dois Yurts dão acesso a uma experiência singular, sem abdicar das kitchenettes, salamandras, nem wi-fi. Tel. 960069890

Abrigo da Cascata (Calheta)

Numa das fajãs de São Jorge, o interior das duas casas (cinco quartos) surpreende pela decoração moderna e o conforto em ambiente rural. Tel. 936250231

Quinta da Magnólia (Velas)

No terreno subsiste, altiva e imponente, a magnólia que dá nome à quinta, bem como a piscina e três suítes em pedra. Na casa principal existem mais sete quartos. Tel. 295414211

Este artigo foi originamente publicado na edição do Expresso de dia 26 de agosto de 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!