Edição limitada de cerveja e cozinha de autor celebram verão em Trás-os-Montes

A pensar nos dias quentes de verão, o desafio foi lançado ao chef Vítor Matos, pelos responsáveis do Salão Nobre, o restaurante de fine dining do Vidago Palace Hotel. Não se afigurava uma tarefa fácil, uma vez que a proposta era a criação de um menu de degustação que fizesse pairing com a Kölsch, uma edição limitada lançada recentemente, da série Super Bock Selecção 1927. Como condição, Vítor Matos teria apenas de destacar os mais genuínos sabores nacionais.

Após provada a Kölsch, uma edição limitada da Super Bock Selecção 1927, que se traduz numa cerveja clara, de aromas maltados e ligeiramente frutados, cujo sabor se revela agradavelmente seco e amargo, a escolha, para o chef, foi simples. Nasce assim um menu de degustação de quatro momentos, que revisitam quase todo o país, disponível até ao dia 30 de setembro.

O menu de degustação (€75) começa com “Vieiras e gamba rosa do Algarve”, com citrinos,chili e caril de Madras, continua com “Carolino das lezírias ribatejanas e lula dos Açores” que leva ainda salicórnia, “salty fingers” e citronella. Passa depois pelo “Galo Raça Preta Lusitânica & pistácios” com aipo, bimis, cogumelos e especiarias, e termina com “Rabanada e trigo”, feita com cerveja, caramelo, canela e baunilha.

Está disponível ao almoço e ao jantar, para hóspedes e para clientes apenas do restaurante Salão Nobre do Vidago Palace Hotel (Parque de Vidago, Vidago. Tel. 276990920). Em Trás-os-Montes, esta unidade hoteleira foi premiada em 2022 com uma Chave de Ouro pelo guia Boa Cama Boa Mesa.

Nas páginas do guia pode ler-se sobre o Vidago Palace Hotel: "A atmosfera palaciana apela ao romance. Se for em família, deixe as crianças no novo kids club, com atividades para ocuparem todo o dia durante o verão. Mas recolher-se no interior sumptuoso deste hotel singular e inimitável é a verdadeira viagem no tempo. Dos 60 quartos e 10 suítes, plenos de detalhe e conforto, à sala de estar, encaminhada por um corredor com papel de parede pintado à mão, passando pelo jardim de inverno, onde é servido um variado pequeno-almoço, tudo é grandioso e digno da realeza para a qual nasceu, há mais de 100 anos, este palácio intemporal. Contrastante na estética, o Spa, desenhado por Siza Vieira, oferece o luxo dos benefícios das águas termais na piscina interior, no completo cardápio de tratamentos de beleza e bem-estar e – ponto alto – na piscina exterior aquecida com circuito de águas para relaxar rodeado de Natureza."

