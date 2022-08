Em Portalegre, há um novo hotel palaciano inspirado em doces conventuais

Situado em frente ao Jardim do Tarro e a poucos metros do Plátano do Rossio, considerada a árvore mais antiga de interesse público em Portugal, com 180 anos, o Portalegre Palace dá as boas-vindas com duas tapeçarias na receção, cedidas pelo Museu da Tapeçaria de Portalegre. O hotel foi inaugurado a 23 de maio, no Dia da Cidade, mas foi a chegada do verão que deu a conhecer esta nova unidade.

Veja a fotogaleria do novo Portalegre Palace

“Os nossos três pilares são: luxo e proximidade; trabalho e parcerias; pessoas e valorização profissional. Apostámos num formato com menos quartos, mas optou-se por habitações mais espaçosas. É um espaço familiar, pretende criar um conceito de proximidade com os clientes e valorizar a cidade. Não compete com outros espaços, pois oferece um conceito diferente”, explica Beatriz Ferreira da Silva, responsável do alojamento.

O Portalegre Palace, inserido no “The New Luxury Concept”, é um hotel aberto à cidade, com serviços criados para hóspedes e não só. Como os três momentos, três experiências criados que colmatam uma lacuna na oferta da cidade.

Começando pelos pequenos almoços ao estilo palaciano, num grande salão em tons de azul e com um oratório anexo, onde se destaca a variedade de produtos regionais, como a Tibórnia de toucinho com tomate, queijo de Nisa, bolo finto e doces conventuais, confecionados pela doceira do hotel. O cliente pode ainda extrair o próprio café e viver uma experiência realmente palaciana com degustação de Ostras com espumante pela manhã. O pequeno-almoço é servido à carta (€15), entre as 8h00 às 12h00 e requer marcação para quem não está hospedado no hotel. O mesmo sucede com o Serviço de Chá, entre as 16h00 e as 18h00, servido no salão, com uma carta idêntica à do pequeno-almoço.

Para terminar o dia, entre as 18h00 e as 20h00 e também com marcação, realizam-se na adega provas de produtos regionais, para grupos no máximo de seis pessoas, com três opções (€10), que vai desde as Ostras com espumantes e fumados, a uma degustação de queijos e pães acompanhados por vinhos brancos da Serra de São Mamede (vinhos cultivados acima dos 500 metros de altitude) ou uma mostra de charcutaria com tintos de Portalegre. É ainda possível fazer a “Prova dos 3”, conciliando as três experiências (€25).

“O Portalegre Palace pode proporcionar experiências de época quer no Salão Nobre, quer na Cozinha Alentejana quer no jardim com cerca de 600 m2”, acrescenta Beatriz. “O grande objetivo foi promover a recuperação deste património, valorizando em simultâneo as pessoas locais e profissionais do sector, já que trabalhamos em proximidade com a Escola de Hotelaria de Portalegre. Temos ainda parcerias com restaurantes e projetos locais, dai a opção de não ter restaurante no interior do hotel.”

No que respeita à recuperação e preservação do Palácio dos Viscondes do Reguengo, que começou a ser construído no século XVIII. Foram recuperados os azulejos da fachada, o jardim e a escadaria que mantém a estrutura e azulejos iguais, bem como o emblemático candeeiro, que inspirou a maior parte dos aposentos e dos candeeiros que marcam os restantes espaços. Os corredores mantêm os azulejos azuis do século XIX.

Na oferta de alojamento encontram-se 11 quartos (a partir de €125), com cerca de 30 a 40 m2, divididos por dois dos três pisos do hotel e com acesso a uma cozinha alentejana comunitária. Estão disponíveis quatro suítes duplas e seis quartos standard, todos com nomes de doces regionais ou conventuais da região. Nos alojamentos destacam-se as casas de banho em mármore branco e no quarto “Fidalgo”, a banheira com vista para o jardim.

No jardim exterior, com 600m2, um tanque com fonte original foi adaptado para piscina e mesmo ao lado encontra-se o Spa self-service, com sauna, spa de pés, torre de gelo e duche sensorial.

O hotel Portalegre Palace (Rua Alexandre Herculano, 2, Portalegre. Tel. 245 035 300) abriu ainda uma cafetaria com Oficina de Doces. Com uma entrada independente, na rua principal, a cafetaria oferece menu variado, que inclui várias opções conventuais. Aqui encontram-se alguns dos melhores doces de doceiras da cidade e outros de produção própria do hotel.

