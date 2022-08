Em ambiente palaciano, alta gastronomia e bailado brilham no palco de Seteais

Integrada na 56ª edição do Festival de Sintra, a Gala Internacional de Bailado vai contar com artistas oriundos das mais prestigiadas companhias de bailado mundiais, aliando o classicismo puro dos bailados do século XIX às visões mais arrojadas dos coreógrafos contemporâneos. É o aguardado regresso da já descrita “memorável Noite de Bailado de Seteais”, agendada para a tarde de dia 3 de setembro, e que vai decorrer nos jardins do palácio, “um dos mais emblemáticos espaços de Sintra, com vista privilegiada sobre o Castelo dos Mouros e o Palácio da Pena”. A iniciativa é promovida entre a Câmara Municipal de Sintra com o apoio do Tivoli Palácio de Seteais, que preparou um programa exclusivo para assinalar o evento.

Fim de semana palaciano em Seteais

O programa de dois dias do Tivoli Palácio de Seteais tem início às 18h00 de dia 2 de setembro, numa verdadeira viagem no tempo, com uma receção que decorre no Salão Nobre do Palácio e onde será servido o “Chá das Rainhas”, inspirado, consoante o menu, em três monarcas portuguesas: Rainha D. Maria I de Portugal, D. Catarina de Bragança e Carlota Joaquina de Bourbón. Após as reais boas-vindas, servidas em cenário verdadeiramente palaciano, segue-se uma visita guiada ao hotel na companhia do autor do livro “Seteais em Sintra”, o historiador Rodrigo Sobral Cunha, uma oportunidade de conhecer a incrível história e acontecimentos que decorreram neste palácio que remonta ao século XVIII. No sábado, dia 3 de setembro, depois do pequeno-almoço servido no terraço, será possível optar por embarcar no mundo encantado dos contos de fadas com uma visita à Quinta da Regaleira – um dos mais belos exemplares da arte revivalista do princípio do século XX – ou ao Palácio Nacional de Sintra, joia sagrada que coroa a serra graças à inconfundível silhueta de duas chaminés cónicas.

Bailado no jardim e jantar no palácio

Pelas 13h30 e após termino das visitas, é tempo de usufruir de “um piquenique boémio-chique nos românticos jardins de Seteais”. Ao final da tarde, pelas 19h00, sobe ao palco a Gala Internacional de Bailado, que será seguida de um jantar único e especial preparado a quatro mãos por Joachim Koerper, chef consultor do Tivoli Palácio de Seteais, e Paco Roncero, um dos mais influentes cozinheiros espanhóis da atualidade. Detentor de duas estrelas Michelin no Paco Roncero Restaurante, em Madrid, o chef é também responsável pelo projeto Sublimotion, em Ibiza, considerado por muitos como o mais espectacular e caro restaurante do mundo.

O menu deste jantar único, que será harmonizado com vinhos da Herdade da Malhadinha Nova, vai contar com oito pratos, entre os quais “Barra d’Ouro” (Foie Gras), “Amêijoas com salsa meunière de coco e café”, “Robalo à manteiga negra”, “Kagoshima Wagyu A5, melancia e sua pequena salada” e “Maçã, caramelo, flor de sal e Late Harvest”

Intitulado “Pacote Retiro em Seteais”, o programa custa a partir de €1400 para duas pessoas, com acesso a todas as atividades, refeições e duas noites de alojamento (de 2 a 4 de setembro). As reservas podem ser feitas através de telefone 219233200 ou email gr.palacioseteais@tivoli-hotels.com. É também possivel assistir ao bailado e jantar, por €200, por pessoa, ou apenas ao espectáculo (€10).

Sobre o Tivoli Palácio de Seteais (Rua Barbosa du Bocage, 8-10, Sintra) escreve a edição 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa: “A aproximação à história e cultura de Sintra tem sido assinalável, recordando o espaço dedicado aos vinhos de Colares, a par da criação de novos serviços e experiências, do Anantara Spa à mais recente aposta na oferta gastronómica, com o chef Joachim Koerper a dar assinatura e sabores refinados ao restaurante do hotel. Encante-se com o ambiente, majestoso e palaciano, principalmente nos salões, nos 30 quartos e nos jardins. Aproveite a vista para o mar e as mordomias da resguardada piscina. O Chá das Rainhas é obrigatório.”

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!