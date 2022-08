A 30 minutos do Porto, na aldeia de xisto de Quintadona há massagens no espigueiro com vista para as vinhas

A sugestão é convidativa, mas talvez seja melhor cumpri-la no sentido inverso. Comece por partir à descoberta da aldeia de Quintandona, no concelho de Penafiel, a 30 minutos do Porto. Em plena Rota do Românico, integra o roteiro das Aldeias de Portugal e foi cuidadosamente recuperada no início deste século, com apoio de fundos europeus e com a ajuda da população, transformando-se numa localidade charmosa, onde predominam o xisto, o granito amarelo e a ardósia. Na verdade, quase todas as casas e muros são construídos em xisto, o que torna Quintadona uma verdadeira aldeia de xisto, única na região.

casaxiné, associação para a promoção e desenvolvimento cultural de quintandona

“A preservação da antiga arquitetura vernacular, associada à atividade agrícola tradicional, conduziu ao reconhecimento do valor cultural e patrimonial da aldeia, constituída, em setembro de 2013, como um núcleo dependente do Museu Municipal de Penafiel, permanentemente aberto ao público, com percurso recomendado no roteiro de visita e sinalética informativa”, explica a Câmara Municipal de Penafiel. No Centro Interpretativo da Aldeia de Quintandona pode ficar a conhecer em detalhe a história e tradições deste local, antes partir em passeio de descoberta com passagem obrigatória pelo pelourinho, a capela e os canastros (ou espigueiros) que se espalham pelas ruelas estreitas e empedradas. O centro está equipado com infraestruturas de apoio aos praticantes de BTT. O Museu Municipal, com a parceria da CASAXINÉ, Associação para a Promoção e Desenvolvimento Cultural de Quintandona organiza visitas guiadas para grupos mediante marcação prévia (Tel. 255712760).

miguel oliveira

Se a fome apertar, conforte o estômago com petiscos e vinho regional no aclamado Casa da Viúva (Tel. 912245910), um wine bar a funcionar num antigo celeiro do século XVIII integralmente restaurado na traça original e mantendo as paredes de xisto. “O vinho, que foi fonte de sustento físico e espiritual, para muitos dos seus habitantes, foi o mote de inspiração para este projeto”, explicam os responsáveis.

Massagens no espigueiro

Durante a primavera e o verão, o antigo espigueiro (ou canastro) de madeira nos terrenos da Casa Valxisto – Country House (tel. 936473986), transforma-se numa sala de massagens, que carece de reserva prévia, e que é um excelente complemento à estadia. Aproveite a altura do espigueiro para relaxar com a paisagem envolvente dominada pelas vinhas. “As suítes Oliveira e Videira, inauguradas no início do ano, com banheira, lareira e uma varanda de onde se avistam as vinhas e as árvores de fruto da quinta, são as novidades deste alojamento de cinco hectares. Juntam-se, assim, aos sete quartos, à sala de estar e à sala de refeições, onde são servidos os pequenos-almoços e a comida de conforto, ao jantar. Mergulhe na piscina e, na primavera e no verão, aproveite as massagens no espigueiro”, escreve a edição 2022 do guia Boa Cama Boa Mesa.

Para viver uma experiência completa nesta aldeia de xisto única, agende a visita para o terceiro fim de semana de setembro (de 16 a 18), quando decorre a Festa do Caldo de Quintandona, em homenagem às sopas tradicionais.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto - Porto e Norte, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 9 de junho 2022.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!