Em Melides, há um novo restaurante para petiscar, assistir ao pôr do sol e dançar pela noite dentro

Quando dois amigos de infância se juntam e imaginam um novo espaço para a praia de eleição, o resultado é um restaurante bar com rooftop para finais de tarde inesquecíveis. Miguel Macedo e Lourenço Aragão puseram mãos à obra e ergueram o À Toa, em Melides, com o objetivo de “aumentar a qualidade da oferta de restauração e bar, juntando um ambiente descontraído de praia a um espaço de refeições de excelência”, conforme explicou Miguel Macedo ao Boa Cama Boa Mesa.

Mesmo frente à praia, o espaço tem uma sala interior com grandes portas em vidro que permitem ver o mar e a natureza circundante. A decoração, em ambiente descontraído de praia, está feita em tons de verde, com animais em palhinha na parede. As mesas e cadeiras de cor branca dão a simplicidade pretendida. Uma esplanada, sempre com música a tocar, e um rooftop para festas completam a oferta.

“Os nossos pratos estrela são o ceviche de peixe branco, o tataki de atum e os filetes de peixe galo com arroz de amêijoas. Também atendemos aos amantes de carne com uma ótima picanha e carne de porco preto”, descreve Miguel Macedo, que destaca ainda, nas sobremesas, “o cheesecake de framboesa” e também “os nossos coktails e sangrias”.

O peixe chegado diretamente da lota de Sines e os hortícolas de pequenos agricultores da zona são cuidadosamente trabalhados pelas mãos do chef Vítor Carvalho. Uma leitura atenta da ementa permite descobrir o “Ceviche de corvina” (€16), as “Tirinhas de choco frito com puré de manga e maionese” (€7) e outros petiscos como “Salada de polvo” (8), “Salada de ovas” (€7) ou “Salada de atum braseado” (€15). Nas carnes os destaques vão para os “Lagartos de porco preto” (€15), a "Espetada de novilho” (€15), o “Naco na pedra” (€17), e a “Picanha” (€18).

O À Toa (Estrada da Praia de Melides, 4, Melides. Tel. 911985223) está aberto de terça-feira a domingo. De terça a quinta-feira funciona entre as 12h00 e a meia-noite e às sextas-feiras e sábados das 12h00 às 03h00, com a abertura do “rooftop bar para animar as noites de Melides”, reitera Miguel Macedo.

