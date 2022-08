Carruagens, barcos e bungalows: conheça os originais quartos desta herdade no Alentejo

Pare, Escute e Olhe. A antiga sinalética das passagens de nível chama a atenção para o imaginário da ferrovia que se prolonga nas antigas carruagens e vagões, assentes numa linha férrea montada para as acolher. Na Herdade dos Adaens (tel. 268249340), propriedade de João Nabeiro, em Campo Maior, pode dormir em carruagens recuperadas, mas também num barco ou num catamarã. Os antigos meios de transporte transformaram-se em confortáveis quartos com terraço (a partir de €80). É com originalidade que tudo decorre, não só nos inusitados alojamentos – a que acrescem bungalows perto da zona central da herdade, três suítes no edifício principal e um parque para caravanas e autocaravanas. A originalidade é também visível na decoração, que acolhe peças de várias épocas, dos utensílios agrícolas às antiguidades passando por objetos presentes nas tradicionais casas alentejanas.

Percorra a fotogaleria para saber mais sobre a Herdade dos Adaens

Na herdade, com 400 hectares, cabem ainda uma piscina biológica dotada de um observatório subaquático. Restaurante, horta biológica, Centro de Interpretação da Natureza, do Mel e da Biodiversidade e um ponto de birdwatching são locais a explorar. Visitar a Quinta Pedagógica, onde habitam diversos animais, entre vacas, burros e cabras – o seu fiel amigo também é bem-vindo – é possível mesmo para não hóspedes, que podem inclusivamente trazer um piquenique e desfrutá-lo à sombra do parque de merendas. Há ainda atividades para partir à descoberta do território, que se revela a pé, de bicicleta ou em carros a pedais, entre sabores, tradições e natureza, fauna e flora do Alentejo.

Junto à Herdade dos Adaens aproveite para conhecer o inspirador mundo do vinho (e também do azeite) na Adega Mayor, através dos vários programas de enoturismo, bem como o Centro de Ciência do Café.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Alentejo, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 1 de julho 2022.

