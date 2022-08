É obra! Esta cervejaria da avenida da Liberdade serve o melhor marisco há 75 anos

Foi em 1947, não se sabe exatamente o dia, em que a Ribadouro abriu portas. Desde essa altura e até hoje, assumiu-se e mantém-se como uma das mais importantes cervejarias da capital. As sete décadas e meia de vida, estão cheias de histórias e o edifício icónico onde funciona, foi espectador silencioso de alguns dos mais importantes acontecimentos que marcaram a vida da cidade, e até do país.

Com uma localização privilegiada, na Avenida da Liberdade, viu passar a revolução de abril, aos desfiles evocativos posteriores, bem como as manifestações de 1.º de maio, e um sem fim de atos mais ou menos revolucionários tiveram lugar quase à porta.

A história da Cervejaria Ribadouro confunde-se até com a história recente de Portugal. Foi nacionalizada a seguir à deposição da ditadura, cooperativa de trabalhadores durante algumas dezenas de anos, casa de família para dezenas de funcionários que ali cresceram, casaram e reformaram-se, sempre com o orgulho de trabalhar numa casa mítica da cidade. E depois, foi quase uma segunda habitação de gerações de artistas nacionais.

A proximidade dos teatros, em especial do Parque Mayer, levava a que as vedetas ali passassem antes de subir ao palco e que as noites fossem longas, depois do pano do palco descer por completo. Por muito que hoje já não haja coristas, artistas ou cenógrafos espalhados pelas duas salas a encherem a noite de brilho, a Cervejaria Ribadouro ainda não perdeu o glamour, e continua a conquistar clientes diariamente.

Mas a Cervejaria Ribadouro, foi, ao longo destes 75 anos, casa própria de famílias inteiras que ao domingo reservavam durante anos a fio a mesma mesa para almoçar. Há casos de terceiras gerações que continuam este hábito, para quem os empregados são quase familiares, com presentes nos aniversários e nas datas festivas. Naturalmente, as pessoas foram importantes na história da Cervejaria Ribadouro, mas o marisco, “acusado” por muitos de ser o melhor de Lisboa, o agregador de gerações neste estabelecimento com esplanada atraente no passeio da avenida.

Na ementa da Ribadouro há marisco ao peso, como Camarão médio (€43,10), grande (€59,80), de Espinho (€117) e ainda camarão tigre ao quilo (€98,50), sempre à disposição. A Sapateira é das mais pedidas (€37,50), bem como os tentadores lagostins (€185) e o cativante lavagante (€126), que a par da lagosta nacional (€149) está sempre à vista nos aquários. O Lombo de bacalhau à Ribadouro é outro dos pratos incontornáveis (€21,50) bem como os bifes, da vazia (€16,95) ou do lombo (€22,50). Naturalmente, acompanhados por uma imperial.

Para quem quer sentir o pulsar da cidade, pode optar pela esplanada da Cervejaria Ribadouro, que serve agora refeições, fresca e contemplativa, mesmo em frente ao edifício principal, iluminado quando o dia desaparece entre os telhados das casas, pelas luzes das peças de teatro que continuam a animar o centro da capital.

Sem dia de folga, a Cervejaria Ribadouro (Avenida da Liberdade, 155. Tel. 213549411), funciona, sem interrupções, das 12h00 à 01h30.

