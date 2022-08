Sobre o rio Távora, estes fotogénicos passadiços percorrem-se a pé ou de bicicleta

Recentes e instalados numa região pouco explorada, no concelho de Sernancelhe, são uma verdadeira surpresa para os amantes da tranquilidade, caminhadas e natureza. Ao longo do passeio sobre os 1,5 km que constituem os Passadiços do Távora, deixe-se surpreender pelos barulhos e paisagens que o trajeto proporciona.

Por todo o espelho de água, o Açude do Távora, as árvores destacam-se entre a vegetação e servem de abrigo a um sem número de aves que escolhem a serenidade do local para habitar, algumas durante todo o ano, outras ao sabor das estações do ano. A vegetação ribeirinha confere um encanto natural ao percurso, onde irá encontrar a praia fluvial de Vila de Ponte. Esta é uma excelente oportunidade para dar um mergulho e refrescar-se antes de prosseguir caminho, porque há ainda muito para descobrir, como é o caso das duas piscinas flutuantes, uma reservada a crianças, a outra para adultos.

Na continuação dos passadiços, uma ponte pedonal, magnífica obra de arquitetura, une as duas margens da ribeira de Ferreirim, um afluente do rio Távora. Este é um passeio adequado para se fazer em família, a pé ou de bicicleta, e apropriado a pessoas com mobilidade reduzida, já que o piso está apto para a passagem de cadeiras de rodas ou carrinhos de bebé. Saindo do percurso, as margens da lagoa convidam a um piquenique ou puros momentos de lazer. Depois de percorrer todos os passadiços (ir e regressar totalizam três quilómetros), se ainda tiver disposição, pode continuar em caminhada pelos vários trilhos que são sugeridos a partir daqui. O PR4 de Sernancelhe até ao Observatório de Aves Aracnídeo, com 3 km, termina num ponto perfeito (em forma de aranha, como o nome indica) para a observação das aves locais, incluindo patos e garças.

Depois há mais duas possibilidades, ir até à Aldeia Histórica de Freixinho – onde encontra um restaurante instalado numa antiga capela - num percurso que já se faz em cinco quilómetros, ou dobrar a distância e visitar a Aldeia de Ferreirim.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto - Porto e Norte, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 9 de junho 2022.

