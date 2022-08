Esta esplanada flutuante sobre o rio Ceira convida a descontrair, petiscar e mergulhar

No centro da vila de Góis há um bar cuja esplanada flutua sobre o rio Ceira. Apesar de não estar com os pés literalmente dentro de água - ainda que o possa fazer -, este é um dos atrativos da praia fluvial de Peneda. Nos dias quentes de verão é, garantidamente, uma refrescante experiência, enquanto retempera energias à mesa sob as sombras dos chapéus dispersos pelo deck em madeira. O espaço serve snacks, petiscos, gelados e bebidas.

O segredo maior da Esplanada Bar Fazenda d'Avó Thomázia (Tel. 918298653) são as duas mesas no extremo do deck, cujos bancos permitem estar com os pés na água. As árvores frondosas, que acompanham o leito do rio Ceira ajudam no cenário que é marcado pela proximidade da ponte Joanina, edificação real datada do século XVI. Do outro lado, encontra-se o areal da praia fluvial, conhecido como "ilha branca", acessível através de passadiços em madeira. À noite, a esplanada e o rio ganham uma beleza única.

No centro, em redor, o relvado e o arvoredo emprestam tonalidades de verde à paisagem. Parque de estacionamento e zona de merendas, esta no Parque público Francisco Rosas, fazem parte das infraestruturas deste local idílico, muito procurado por quem tanto gosta de passeios de caiaque. A praia fluvial, cujas águas cristalinas são reconhecidas, tem Bandeira Azul e é acessível para todos.

Aproveite o dia ou a temporada para explorar o roteiro de monumentos do centro histórico da vila de Góis, cujas festas anuais decorrem no largo Francisco Inácio Dias Nogueira, entre 8 e 20 de agosto. Já entre os dias 18 e 21 de agosto, Góis volta a animar-se com o regresso da famosa Concentração Internacional de Motos.

