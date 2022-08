A mais recente praia pet friendly fica em Gaia e até tem diversões para o seu animal de estimação

A praia do Brito, em São Félix da Marinha, no concelho de Vila Nova de Gaia, é o mais recente areal onde está autorizado o acesso de cães durante a época balnear de 2022. Acresce ainda o facto de ser a primeira na zona do Grande Porto a oficializar o estatuto de pet friendly. Desde meados de julho que aqui pode ir a banhos com o seu animal de companhia. E, além de ser acessível a animais de estimação, tem ainda uma componente mais lúdica, com equipamento para diversões e brincadeiras com os animais. No areal estão também disponíveis sacos para recolha dos dejetos e respetivo caixote para os colocar.

A iniciativa é da responsabilidade da Câmara Municipal de Gaia, em parceria com a Águas de Gaia, entidade que faz a gestão das praias no concelho. Esta é a oitava praia oficial pet friendly em Portugal, mas não a única que pode frequentar com o seu animal de estimação.

Nas praias concessionadas não é, em geral, permitido levar animais de companhia a não ser nestas outras sete que oficializaram o estatuto pet friendly: a praia do Porto da Areia Norte, em Peniche, foi a primeira em Portugal, em 2016, a permitir a permanência e circulação de cães. Em Viana do Castelo, a praia do Coral tem um extenso areal onde pode divertir-se com o seu animal de estimação desde 2017. No ano seguinte, foi a vez de a praia Suave Mar, em Esposende, a convidar os animais de companhia a acompanharem os donos até ao extenso areal. Bebedouros e dispensadores de sacos para dejetos são estruturas de apoio com que pode contar e que também existem noutra praia de Esposende onde os animais de companhia são bem-vindos, a praia da Ramalha Sul. No litoral Centro, Torres Vedras tem desde 2021 um areal amigo dos animais, a praia das Amoreiras. Com estacionamento e extenso areal, dispõe de abrigos, bebedouros e dispensadores de sacos para maior conforto de cães e donos. Bem perto de Lisboa, a praia dos Pescadores, situada junto ao Centro Náutico de Paço de Arcos, em Oeiras tornou-se pet friendly em 2020. A sul, o único areal que ostenta este estatuto oficial situa-se em Vila Nova de Milfontes: a praia das Furnas Rio.

Na maioria das praias concessionadas em Portugal é proibido levar animais mas, além das referidas oito praias oficialmente pet friendly, existem cerca de meia centena, não concessionadas, onde pode ir acompanhado pelo seu animal de estimação desde que cumpra as regras em vigor: os animais devem circular com trela e, no caso de serem raças consideradas perigosas, é obrigatório o uso de açaime e a trela tem de ter até 1 metro. Além da documentação do animal, que os donos devem trazer consigo, são também responsáveis pela limpeza dos dejetos que o animal possa deixar na praia.

