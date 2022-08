Conheça as novas casas ecológicas escondidas na floresta do Parque de Pedras Salgadas

São discretas, confortáveis e cheias de modernidade, mas perfeitamente integradas na natureza. A Casa da Lebre e Raposa fazem parte de um conjunto de duas novas eco-houses que resultam da recuperação de edifícios pré-existentes no Parque de Pedras Salgadas datados de 1939. De tipologia T0 (estúdio), estão totalmente equipadas com capacidade para receber três a cinco pessoas. A esta junta-se a Casa do Esquilo que também foi reconstruída, destacando-se por ter o exterior em pedra. No interior, caracteriza-se por ser um estúdio, onde as áreas do quarto, sala e kitchenette se encontram num único e amplo espaço, dispondo ainda de uma mezzanine com uma cama individual. Lá fora, evidencia-se um pátio empedrado para que os visitantes possam desfrutar em pleno do ambiente natural do parque, situado na floresta e a 580 metros de altitude na freguesia de Bornes de Aguiar, no concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Com a abertura da Casa da Lebre e Raposa e Casa do Esquilo (a partir de €170), o Pedras Salgadas - Spa & Nature Park passa a oferecer um total de 18 unidades de alojamento, das quais 16 eco-houses e duas tree houses. O Parque de Pedras Salgadas, pelas suas várias valências turísticas, lúdicas e termais, tem vindo a ser uma das maiores atrações do concelho de Vila Pouca de Aguiar.

Sobre o Pedras Salgadas - Spa & Nature Park descreve o guia Boa Cama Boa Mesa 2022: "No bosque encantado que abraça cada uma das 16 casas T1 e T2 não há espaço para ruído nem veículos motorizados. Percorra os 20 hectares a pé ou de bicicleta ouvindo o som da Natureza. Banhe-se nas águas terapêuticas, escolhendo um dos muitos tratamentos de beleza e bem-estar disponíveis no antigo balneário termal, recuperado sob o traço de Siza Vieira. O topo da experiência são as duas casas na árvore, onde se adormece a ver as estrelas".

Refira-se que as novas unidades de alojamento agora inauguradas estão integradas no projeto de investimento de expansão e requalificação do Pedras Salgadas - Spa & Nature Park, anunciado pelo Super Bock Group, por ocasião dos 150 anos da marca Pedras. Até ao final de 2023, a empresa pretende realizar um investimento de 2,5 milhões de euros no Parque de Pedras Salgadas, num projeto que inclui a recuperação de vários imóveis - como estes agora inaugurados - e a construção de novas casas no local do antigo “Grande Hotel”.

Já em novembro de 2021, o Super Bock Group fez um restauro ecológico dos terrenos contíguos ao Pedras Salgadas - Spa & Nature Park (Rua Dr. Henrique Botelho, Pedras Salgadas. Tel. 259437140), que vai expandir o atual espaço arbóreo do parque de 20 para 26,3 hectares, tendo por base uma lógica agroflorestal para recuperação dos solos, o aumento da capacidade de retenção de água, e potencial para sequestrar anualmente entre 25 e 69 toneladas de CO₂ por ano. Neste âmbito, está também a ocorrer neste terreno a plantação de árvores, de forma faseada, entre carvalho-negral, carvalho-alvarinho e carvalho-cerquinho, e alguns castanheiros.

