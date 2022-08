Verão na cidade: do topo de Lisboa ao sol da Caparica

Retido em Lisboa durante o mês de agosto? Sinta a cidade a partir das alturas. Chegue às íngremes colinas pelo Ascensor do Lavra, a subir desde 1884 ou no da Glória rumo ao Bairro Alto. De cima, aproveite uma das melhores vistas da cidade, à sombra do Jardim de São Pedro de Alcântara ou, ainda mais alto, no terraço do The Insolito, um refúgio com bom ambiente, petiscos, cocktails e restaurante. Ali perto, a atmosfera envolvente do BAHR, no quinto piso do Bairro Alto Hotel, presta homenagem a emblemáticos artistas lisboetas no século XIX. Mas a maior inspiração vem do terraço, agora redecorado, perfeito para relaxar, apreciar o pôr-do-sol, e fazer uma refeição ligeira, enquanto ouve o DJ set que, de quinta-feira a sábado, anima a noite quente.

O mais recente rooftop da capital funde a inspiração goesa com uma vista panorâmica sobre a cidade, a ponte e o rio. O exotismo da Go A Lisboa tanto se adequa a uma sessão de yoga, como a um brunch, a cocktails de autor para desfrutar do ocaso como a um jantar. Estenda-se à sombra dos toldos de folha de coqueiro ou mande fazer o seu próprio chapéu à medida. Quando a noite cai, o espaço transforma-se em palco de música ao vivo, DJ sets e até dança ao luar. A música faz também parte do ADN do Mama Shelter. De quinta-feira a sábado, entre concertos e DJs, desfrute do rooftop sob as estrelas, ou ao nascer do sol, hora ideal para a prática de yoga.

Ascenda ao topo à boleia de outro emblemático elevador, o de Santa Justa. Nas proximidades encontra o mítico terraço inclinado sobre a baixa pombalina a partir do oitavo piso do edifício da Pollux, o Terraço Editorial, com restaurante, bar, petiscaria e uma coleção de mais de 190 vinhos, essencialmente de pequenos produtores. A caminho do Parque das Nações vive um dos maiores e mais recentes rooftops urbanos. No topo do antigo edifício Entreposto, o IDB Lisbon oferece mais de três mil metros quadrados onde cabe arte – entre antigos letreiros de Lisboa e obras contemporâneas do coletivo Crack Kids -, desporto – com rampas de skate e, futuramente, uma pista para passeio ou corrida - e gastronomia de fusão. Madame Petisca, Lost In, Ferroviário ou Le Chat são outras refúgios para se abrigar do calor, entre petiscos, bebidas e uma panorâmica sempre mágica.

De Lisboa vou fugir…

Sob o sol da Caparica, um novo clube comunga com a envolvente. Na praia da Cabana do Pescador, a Casa Reîa une uma cozinha ligada ao mar, música ao vivo, poesia e workshops para deixar fluir as energias e abrir o espírito. Pode requisitar aulas de surf, participar em sessões de relaxamento e até dançar. Noutra direção, entre a serra e o mar, o Parque Natural da Arrábida é um paraíso de areais límpidos e percursos entre árvores frondosas. Das Encostas de São Filipe e Alto do Formosinho às Aldeias de Azeitão, o projeto Percursos Pedestres da Arrábida – Arrábida Walking Trails, integra quatro trilhos que percorrem caminhos rurais entre aldeias, praias e os pontos mais altos da serra. Se prefere passear de copo na mão rume a Palmela. Com início na aldeia vinhateira de Fernando Pó, a Rota Jardins de Vinhas oferece 11,5 km de vinhedos e passagem por cinco adegas locais. O percurso também é ciclável e inclui visitas às adegas, provas de vinhos e produtos regionais, e até piqueniques entre as vinhas, promovidos pelas adegas locais.

Hotéis

RITZ FOUR SEASONS HOTEL LISBOA

A exótica piscina exterior aquecida, com pool bar e a pista de corrida no terraço garantem a melhor vista sobre Lisboa.

Tel. 213811400

Rua Rodrigo da Fonseca, 88

Lisboa

A partir de: €600



MYRIAD BY SANA HOTELS

Spa e piscina panorâmica no 23.º piso do edifício, no topo da emblemática torre são momentos altos da estadia.

Tel. 211107600

Cais das Naus, lote 2.21.01, Parque das Nações

Lisboa

A partir de: €225



BAIRRO ALTO HOTEL

Além do charmoso Terrace, com vista soberba para o Tejo, no 5.º piso, também o Rooftop, bebe da mesma panorâmica.

Tel. 213408288

Praça Luís de Camões, 2

Lisboa

A partir de: €320

PORTOBAY LIBERDADE

No topo deste resort urbano instalou-se um bar com esplanada, espreguiçadeiras e jacuzzi.

Tel. 210015700

Rua Rosa Araújo, 8

Lisboa

A partir de: €180



ALTIS BELÉM HOTEL & SPA

No topo do edifício, o Sundeck tem solário e piscina. De todo o hotel, a vista sobre o Tejo inspira viagens.

Tel. 210400200

Doca do Bom Sucesso,

Lisboa

A partir de: €215

VERRIDE PALÁCIO SANTA CATARINA

Com vista de 360° sobre a Baixa lisboeta e o Tejo, desfrute da cozinha do SUBA também na esplanada do Rooftop Bar.

Tel. 211573055

Rua de Santa Catarina, 1

Lisboa

A partir de: €390

TIVOLI AVENIDA LIBERDADE

O rootop Sky Bar e o restaurante SEEN, no topo do edifício, oferecem modernidade a este hotel clássico.

Tel. 213198900

Avenida da Liberdade, 185

Lisboa

A partir de: €250

MAMA SHELTER

Multifacetado, aqui pode jantar, beber um copo, ouvir música, arejar no rooftop e dormir sobre Lisboa.

Tel. 210549899

Rua Vale do Pereiro, 19

Lisboa

A partir de: €69



PRAIA DO SAL RESORT

Aproveite os passadiços para caminhar ao ar livre e descontrair enquanto olha o Tejo.

Tel. 212343165

Passeio das Caravelas, 88

Alcochete

A partir de €90

Restaurantes

FIFTY SECONDS BY MARTÍN BERASATEGUI

Depois da surpresa inicial, com a chegada rápida ao topo desfrute de um espaço sublime único em Portugal e no mundo.

Tel. 211525380

Torre Vasco da Gama, Cais das Naus, Parque das Nações

Lisboa

Preço médio €175

BAHR LISBOA

Algarve, Alentejo e Açores protagonizam inspirações culinárias e a origem do produto bem como a região Oeste, ou não fosse o produto nacional o centro das atenções.

Tel. 213408253

Bairro Alto Hotel, Praça Luís de Camões, 2, Lisboa

Preço médio €50

PRAIA NO PARQUE

A ampla esplanada abraçada por árvores frondosas

Tel. 968842888

Alameda Cardeal Cerejeira, Parque Eduardo VII, Lisboa

Preço médio €50



GO A LISBOA

Restaurante, bar e muita diversão cabem neste que se assume como o maior rooftop da cidade, com vistas largas sobre Lisboa

Tel. 912987163

Calçada do Livramento, 17, Lisboa

Preço médio: €30

ELEVEN

A viagem de uma vida até chegar a Lisboa inspira um menu com vista ampla sobre a cidade.

Tel. 213862211

Jardim Amália Rodrigues, Rua Marquês de Fronteira, Lisboa

Preço médio €100

EPUR LISBOA

O conceito mantém-se, com uma cozinha “depurada”, focada no essencial de cada ingrediente e trabalhada com exímia técnica.

Tel. 213460519

Largo da Academia Nacional de Belas-Artes, 14

Lisboa

Preço médio €115

A CEVICHERIA

À mesa, ao balcão, à janela ou na esplanada prove o “Ceviche Puro”, de corvina, ou o “Português”, com bacalhau e polvo.

Tel. 218038815

Rua de D. Pedro V, 129, Lisboa

Preço médio €35

CASA REÎA

Produtos frescos, locais e sazonais compõem a ementa deste espaço em harmonia com o areal e a natureza.

Praia da Cabana do Pescador, Costa da Caparica

Tel. 937346841

Preço médio: €

AMARRA Ó TEJO

A localização no alto do jardim do castelo, em Almada Velha, permite usufruir de uma vista única sobre o rio Tejo e Lisboa

Tel. 212730621

Largo 1.º de Maio

Almada

Preço médio €35

foto: festival sol da caparica

Eventos

O Sol da Caparica

António Zambujo, Cuca Roseta, Calema, Clã, The Legendary Tigerman, Bonga, Mão Morta, Sam the Kid, Carlão ou José Cid são apenas alguns dos nomes que sobem ao palco deste festival que decorre no Parque Urbano da Costa da Caparica entre os dias 11 e 15 de agosto.

FUSO – Anual de Videoarte Internacional de Lisboa

De 23 a 28 de agosto, jardins e claustros de museus de Lisboa – Castelo de São Jorge, MAAT, Museu Nacional de Arte Contemporânea, Palácio Sinel de Cordes, Museu da Marioneta – acolhem um programa gratuito de obras de videoarte, sob o tema Resiliência. Esperança. Comunidade.



Operafest Lisboa

Aproximar a ópera do público é o objetivo do Operafest que, de 19 de agosto a 10 de setembro acontece no jardim do Museu Nacional de Arte Antiga, entre espetáculos clássicos e ópera de vanguarda. A 27 e 28 de agosto também há Aulas de Canto para Curiosos.

Cinema na piscina

Todas as quintas-feiras, o Sheraton Lisboa faz uma sessão de cinema à beira ou mesmo dentro da piscina, num sofá flutuante Romeo + Juliet, dia 11, Moulin Rouge, a 18, ou 10 Things I hate about you, a 25 são as próximas sessões agendadas para as 21 horas. A partir de €17 com pipocas e bebida incluídas.

Morcegos no Castelo de São Jorge

Morcego-rabudo, o morcego-anão, o morcego-de-água descobrem-se na noite de 13 de agosto, na companhia de um biólogo e de um detetor de ultrassons, desmistificando mitos e lendas que envolvem este animal numa aura de mistério.

Aqueduto das Águas Livres

São 941 metros sobre o Passeio dos Arcos ou a Travessia do Vale de Alcântara que dão a conhecer a importância desta infraestrutura hidráulica do século XVIII para o desenvolvimento da cidade. Com duração de uma hora, a visita de dia 27 de agosto, para maiores de 6 anos, custa €6.

Este artigo foi originamente publicado na edição do Expresso de dia 5 de agosto de 2022.

