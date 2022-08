Glamping naturista em Viana do Castelo convida a dormir numa cúpula de vidro

Localizado em Portela Susã, no concelho de Viana do Castelo, existe desde há cinco anos um espaço único, “completamente autónomo, ecológico, natural, e com um ambiente naturista familiar e amigável”. Porém, “não se trata de um negócio ou comércio”, como faz desde logo questão de deixar bem claro, em conversa com o Boa Cama Boa Mesa, o proprietário, Adriano Piñeiro. “Somos um espaço privado naturista onde pretendemos partilhar o nosso estilo e ideologia de vida”, referindo-se a ele e à mulher, a alemã Nina.

“Esta é a casa da nossa família”, reforça, e, também por isto, não é um espaço que esteja disponível para “alugar”, mas sim para “receber amigos e conhecidos”. Ou seja, amigos de amigos, como num jogo de “passa a palavra”. No fundo, um espaço que acabe por juntar pessoas que partilhem de uma mesma filosofia de vida, ainda que este projeto de alojamento naturista disponha de site e de página no Facebook.

Este conceito diferenciador revela-se também nos valores praticados. “Não recebemos pagamentos, só apoios, suporte e contribuições”, de acordo com a consciência e possibilidade dos utilizadores, conforme explica Piñeiro, que acrescenta que “todos os donativos que recebemos são para a manutenção e melhoramento do espaço”. Nos espaços comuns deste pequeno jardim do paraíso com 10 000 metros quadrados, encontra ainda uma piscina biológica e vários duches, bem como áreas de relax, com plataformas e baloiços, e três nascentes. A energia solar alimenta os LED que iluminam todo o espaço do NaturViana.

A grande novidade deste “jardim privado” abriu portas em julho e dá pelo nome de "Selfmade yurt". Trata-se de “uma casinha feita à mão em eucalipto e com teto de vidro”. Outro dos principais atrativos do espaço, também novidade, é um dome feito inteiramente em vidro, único no país, sem nada a esconder, tal como a vida liberta de preconceitos que aqui se promove. A cúpula de vidro tem 20 metros quadrados, com cama de casal e algum mobiliário, e uma área de estar exterior com mesa e cadeiras, uma cozinha e ainda casa de banho. Uma noite neste alojamento único no país tem um valor simbólico de €200.

O espaço conta ainda com tendas rodeadas de árvores e pequenos lagos e um yurt panorâmico com 25 metros quadrados. Quem preferir levar o próprio alojamento, há zonas privadas para tendas e outra para caravanas e autocaravanas. Mais novidades estão para surgir em breve com o conceito de “longa estadia/co-living/co-working”, como revela Adriano Piñeiro.

O NaturViana (Rua do Divino Salvador Portela Susã. Tel. 960207941) disponibiliza também – a pedido - refeições e atividades como caminhadas, yoga, massagens, sauna, tiro ao alvo e passeios em jipes 4x4, entre muitas outras. O espaço (a partir de €20) só pode ser visitado mediante marcação feita com antecedência.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!