Com piscina virada para a planície alentejana, conheça o novo hotel de Serpa

Na cidade da zona raiana do Alentejo, as elevadas temperaturas exigem medidas “drásticas” para se refrescar. A nova unidade hoteleira, Serpa Hotel, dispõe de duas piscinas exteriores, rodeadas de jardins e vista para os campos. Quem fica pela piscina, tem no Serpa Café a promessa de refeições leves e frescas, incluindo opções vegan, saladas, crepes e batidos. Fica paredes meias com o fitness club e com os campos de padel, ambos estão abertos a não-hóspedes. O Spa Alecrim oferece sauna, banho turco e uma sala de tratamentos e massagens.

joao p santos

Apesar do design minimalista, o hotel, com classificação de 4 estrelas, dispõe de 34 quartos (a partir de €85) e sete suítes. A decoração mostra, nos pormenores, algumas notas a lugares ou motivos tipicamente alentejanos. No Chança Bar, brinda-se ao afluente do rio Guadiana, que demarca a fronteira entre Portugal e Espanha, desde Vila Verde de Ficalho até à foz, no Pomarão.

joao p santos

Em parceria, o Serpa Hotel propõe diversas experiências na região. Com a Adega do Montado, situada no Monte das Bagas de Ouro, organiza “Um dia na Adega”, com apanha e pisa de uva, mas também prova de vinhos e almoço se os hóspedes o desejarem. Também existe a possibilidade de efetuar uma prova de vinho no hotel e, em breve, concretizar a ambição de juntar produtores para uma Serpa Wine Fest. Para já, pontualmente, o hotel organiza Pool Sunset Sessions junto à piscina, para assistir ao pôr-do-sol ao som da música de Dj Sets.

joao p santos

Passeie a cavalo e de charrete, e faça percursos pedestres guiados ou, para os mais aventureiros, de moto4, balão de ar quente e de bicicleta. É também possível observar o magnífico céu estrelado do Alentejo, com a equipa Dark Sky.

joao p santos

O proprietário do Serpa Hotel (Rua do Parque de Campismo, Serpa. Tel. 284243340) é Bento Gemas, empresário que também está à frente dos destinos da Cervejaria Lebrinha, localizada no centro da cidade, a cerca de 850 metros do hotel. A imperial já soube pela vida a muitos passantes. Acompanhe com um petisco como a salada de choco grelhado. A caminho da cervejaria, pare no renovado Mercado Municipal de Serpa e conheça as várias lojas, de vinhos, do famoso e multipremiado Queijo de Serpa, assim como de outros produtos regionais e de agricultura biológica.

Antes de chegar ao Lebrinha encontra o Jardim de Serpa que, desde 1862, une corações. Situa-se na Alameda Abade Correia da Serra e é um ponto de encontro dos serpenses, com muitos recantos românticos para namorar, mantendo a traça antiga apesar das renovações e constituindo-se como um refúgio ideal para fugir ao calor. O Jardim de Serpa está aberto até à meia-noite e dispõe de um quiosque-bar.

Passeie à noite pelas ruas estreitas empedradas, toque nas muralhas e conheça o Castelo de Serpa (século XIII). Não esqueça a visita ao Museu do Relógio de Serpa (Convento do Mosteirinho), à Igreja do Salvador e à Ermida de Nossa Senhora da Guadalupe (século XIV), no Altinho, a 2 km de Serpa. É dedicada à santa padroeira que é alvo de grandes festejos na Páscoa e fica localizada num miradouro, de onde se pode perder o olhar na paisagem alentejana com um horizonte sem fim.

dr

Para além da Cervejaria Lebrinha, Bento Gemas explora o Mina de Sabores, restaurante próximo perto da praia fluvial da Tapada Grande, junto às Minas de São Domingos, a cerca de 40 km da cidade, onde é possível ficar à sombra de um chapéu de colmo, tomar um refresco no bar e deslizar pelas águas da praia de canoa e caiaque. Esta praia já pertence ao concelho de Mértola e, desde 2017, que é distinguida como melhor destino europeu, na categoria “Praias Interiores”, pelos World Travel Awards.

divulgação

Descobrir Beja

Aproveite as propostas do distrito. Beja lança vários convites. Descubra os muitos tesouros que resistem ao tempo e merecem ser descobertos, percorrendo mais de dois mil e quinhentos anos de história da cidade, deambulando pelas ruas e recuando no tempo, seguindo até ao Castelo, pelo centro histórico e ruas esguias dos bairros antigos, passando pelos lugares de contemplação que nos permitem ver a paisagem ao longe.

Faça as três visitas, com ponto de encontro no Castelo, a saber: “Hei de ir, hei de ir ao Castelo de Beja”, quintas-feiras pelas 10h00 e sábados às 17h00; “Das origens de Beja à construção do Castelo Medieval, passando pelos espaços religiosos da cidade”, sábados, dias 13, 27 agosto, pelas 10h30, e “Beja dos bairros antigos e dos miradouros”, no sábado, dia 20 agosto, pelas 10h00.

