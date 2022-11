Alô Pôsto da Onda? Este novo restaurante da Costa da Caparica é uma autêntica fusão de culturas

O Pôsto da Onda inaugurou há pouco mais de um mês na praia do Rei na Costa da Caparica. Para lá chegar, percorre-se um longo passadiço de madeira, que acaba por atuar como uma espécie de botão para relaxar e desligar enquanto olha o mar. Este lugar é um “melting pot”, desde logo pela equipa, com pessoas vindas da Argentina, de Cuba, do México ou do Brasil.

O ambiente é exótico q.b. com toldos esvoaçantes, sofás e pufs, sobretudo em tons terra e cru, mesas de latão, madeiras em bruto e candeeiros de palhinha que ondulam com a brisa do mar. Este é um projeto do grupo hoteleiro Nômade, com origem em Tulum, no México. Recentemente inaugurado e ainda a tempo do famoso sol da Caparica, o Pôsto da Onda nasceu no local em que existia o Posto 9 e procura imprimir a filosofia de bem-estar, virada para a partilha, da cozinha, da música e da paisagem. Convida também ao surf e a brindar à vida com cocktails de autor. A música que alimenta o espaço é do mundo, assim como a cozinha preparada pelos chefs, o brasileiro Victor Augusto Oliveira e o guatemalteco Gabriel Rivera.

Siga diretamente para o México com três sugestões de “Tacos” (€14): de Cogumelos, com marinada de achiote e puré de abacate, de Camarão, com salada e hortelã, e ainda, de Peixe, com creme de coentros e lima. Seguem-se quatro propostas de “Ceviches”. Um de Algas (peixe, abacate, cebolinho, hortelã, leite de tigre e rabanete), outro de Atum (malagueta vermelha, cebola roxa, azeite e framboesa), um terceiro de Hibisco (peixe, amora, cebola roxa, lima e pepino) e ainda um Vegano (verduras e fruta de época, lima e leite de tigre vegano).

As ostras de Setúbal já fazem parte da rota dos restaurantes da costa da Caparica, assim como os peixes e os mariscos. O Pôsto da Onda faz jus a esta tradição. Há sempre um peixe do dia, entre garoupinha, robalo, pargo e cantaril. Nos mariscos destacam-se os “Camarões” (€18), salteados com molho de ervas alho e limão, as “Navalhas” (€22), com lima, manteiga e ervas aromáticas, as “Amêijoas” (€20), com manteiga de salicórnia, e os “Mexilhões” (€19), com tomate e gremolata de ovas de bottarga (ovas de tainha).

Na rubrica da ementa definida como “Especiais” constam a “Couve-flor grelhada com kimchi e chimichurry” (€19), “Fish and chips com molho tártaro” (€22), “Hambúrguer de camarão” (€21), que já é um dos eleitos dos comensais, com maionese picante, queijo manchego, tomate (batatas ou salada), e “Arroz de peixe”, refogado com cebola alho e salsa (€23). Termine com uma sobremesa vinda do hotel Nômade de Tulum, o “Afogato”, preparado com puré de batata-doce, gelado de coco e biscoito de café intenso (€7).

A ementa do novo Pôsto da Onda foi pensada para partilhar, assim como a música. Artistas convidados tocam ao vivo aos domingos enquanto nas noites de sexta-feira e sábado ecoam os DJ sets para dançar com o pé na areia. Os cocktails de autor do bartender Jorge Camilo (Ex-100 Maneiras) são uma tentação. Descubra a frescura de um OM (€15), elaborado com gin Amazonian, infusão de lima kafir, bergamota, sumo de lima, erva-príncipe e cardamomo, ou do Flora (€11), feito com base da vodka suave Morosha, infusão de hibisco, Martini Floreale, polpa de morango, sumo de lima e xarope Giffard de lavanda. Naturalmente, não falta a tequila, neste caso Jose Cuervo que se junta ao ananás, hortelã pimenta, Habanero e sumo de limão, resultando numa mistura com o nome de Noa (€13), sendo também possível provar vários tipos de tequila e de mezcal, assim como uma carta de bebidas e cocktails clássicos.

O Pôsto da Onda já teve um “cheirinho” da agenda de bem-estar que está em preparação quando a Cerimónia de Dança em Torno da Lua, mas em breve haverá mais novidades. Para já é possível surfar ao pôr-do-sol e aproveitar as aulas da parceria Old School Surf School e descansar a olhar o oceano nas espreguiçadeiras, protegido pelos chapéus de colmo.

Siga a rota das dunas e do pôr-do-sol único. Os 15 km de praias da Costa de Caparica são um tesouro e pessoas de todo o mundo já o perceberam. O Pôsto da Onda, espaço de fusão de culturas, mas também a recém-inaugurada Casa Rêia, na praia da Cabana do Pescador, são prova disso. Usufrua deste “mix” de adventos. O Pôsto da Onda (Praia do Rei, Costa da Caparica. Tel. 925935462) está aberto entre as 12h00 e as 23h00, podendo prolongar um pouco mais os horários aos fins de semana.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!