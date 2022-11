Por este rio acima, da Foz às arribas do Parque Natural do Douro Internacional

Passear de elétrico até à Foz é sempre uma excelente forma de conhecer a cidade, tal como a Ribeira continua o termómetro do pulsar do Porto. Outra forma, menos óbvia, é apreciar toda a paisagem a partir dos pontos mais altos como a cúpula do Palácio de Cristal, agora Super Bock Arena. Para chegar ao topo é preciso subir 196 degraus. A visita “Porto 360” termina com um Porto Ruby servido em copo de chocolate. Outra e ainda mais recente possibilidade é iniciativa “Clérigos by Night”. Diariamente e até outubro é possível subir entre as 19h00 e as 23h00 ao cimo da Torre dos Clérigos para um olhar inesquecível para o por do sol que chega da Foz e, depois, para as luzes da cidade e para Gaia. Existe um bilhete conjunto que permite assistir ao espetáculo de vídeo mapping “Spiritus”, que decorre na igreja. Na outra margem, o WOW – World of Wine é como um parque temático para os apreciadores de vinho, que não apenas o icónico Porto. Da moda à cortiça, passando por lojas com produtos portugueses, tradicionais e vanguardistas, há muito para ver, fazer e aprender neste novo quarteirão cultural de Vila Nova de Gaia, com sete museus e doze restaurantes, bares e cafés, entre outras atrações.

Subir o rio

Ainda antes dos vinhedos conquistarem o cenário merece paragem o Octant Douro, um hotel implantado no Km 41 do rio e que foi construído ao sabor dos socalcos de Castelo de Paiva. Aproveite e embarque num passeio fluvial até à ilha dos Amores. Se a EN 222, que acompanha quase todo o percurso do Douro, é sempre apetecível para um passeio sem horas, a descoberta também pode ser feita a bordo do Comboio Histórico do Douro, que nos fins de semana de verão, faz a ligação entre as estações da Régua e do Tua, com paragem no Pinhão, em pleno Douro Vinhateiro, classificado pela UNESCO. Existem, igualmente, diversos passeios de barco, entre veleiros e réplicas dos tradicionais rabelos e até vários hotéis com cais próprio, como a Quinta dos Murças, o Ventozelo Hotel e Quinta e o Vintage House, que promovem experiências de enoturismo, incluindo provas de vinhos do Porto e do Douro. Na Quinta da Pacheca, além da possibilidade de dormir num tonel existem massagens entre as vinhas. A região é também pródiga em miradouros, quase incontáveis, mas que já se transformaram numa rota de descoberta, destacando-se a Fraga do Puio, em Miranda do Douro, e o do Ujo, no concelho de Alijó. Termina-se a viagem com paragem em Barca d’Alva e um cruzeiro ambiental que atravessa a fronteira, acompanhando a viagem internacional do Douro e o voo dos grifos e águias nas arribas.

Onde comer:

THE YEATMAN

Com vista para o Douro deixe-se levar pelos menus de degustação deste premiado restaurante

Tel. 220133100

Vila Nova de Gaia

Preço médio: €190

DOC

Em cima do rio aproveite os pratos de inspiração regional assinados por Rui Paula

Tel. 254858123

Armamar

Preço médio: €60

CASA DOS ECOS

Na Quinta do Bonfim, Pedro Lemos interpreta uma matriz tradicional e dá nova vida ao Douro.

Tel. 935452975

Alijó

Preço médio: €35

CASTAS E PRATOS

Num antigo armazém ferroviário, a imensa garrafeira desperta ainda mais os sentidos.

Tel. 254323290

Peso da Régua

Preço médio: €40

COZINHA DA CLARA

Na Quinta de la Rosa, o generoso terraço sobre o Douro apetece em qualquer época do ano.

Tel. 254732254

Sabrosa

Preço médio: €30

TOCA DA RAPOSA

Em Ervedosa do Douro, o “Cabrito assado no forno”, servido em arroz e apresentado numa telha é uma das estrelas da casa.

Tel. 254423466

São João da Pesqueira

Preço médio: €30

CAIS DA FERRADOSA

A esplanada abre-se às tardes de verão sobre o rio com ementas de tapas e petiscos.

Tel. 965082387

São João da Pesqueira

Preço médio: €20

EUSKALDUNA STUDIO

Para uma experiência única, sente-se ao balcão para apreciar a arte de Vasco Coelho Santos

Tel. 935335301

Porto

Preço médio: €115

AUGE

Almoce ou jante no topo do hotel Porto Palácio by The Editory, com vista panorâmica para a cidade.

Tel. 226086697

Porto

Preço médio: €75

Onde dormir:

VINHA BOUTIQUE HOTEL

Os majestosos jardins banhados pelo Douro, onde moram lagos e piscina, parecem saídos de um filme e antecipam a experiência.

Tel. 221154120

Vila Nova de Gaia

A partir de: €320

OCTANT HOTEL DOURO

Tirando partido da soberba localização, os 61 quartos e suítes oferecem vidraças e terraços generosos.

Tel. 255690160

Castelo de Paiva

A partir de: €180

VENTOZELO HOTEL & QUINTA

É uma das maiores quintas do Douro. Além da paisagem, o que mais impressiona é o silêncio que se estende pela encosta.

Tel. 254732167

São João da Pesqueira

A partir de: €145

QUINTA NOVA DE NOSSA SENHORA DO CARMO

Rodeada por uma paisagem de sonho, a casa oitocentista, renovada recentemente, alberga 11 quartos.

Tel. 969860056

Sabrosa

A partir de: €210

VINTAGE HOUSE HOTEL

No Pinhão, encostado ao Douro, é um hotel elegante, clássico e envolvente como um bom Vinho do Porto.

Tel. 254730230

Alijó

A partir de: €135

QUINTA DOS MURÇAS

O meio de transporte privilegiado é o barco movido a energia solar que ajuda a descobrir a beleza da paisagem.

Tel. 934550006

Peso da Régua

A partir de: €180

QUINTA DO VALLADO

A nova piscina entre o laranjal, junto ao rio, com deck para piqueniques, é a grande novidade do hotel.

Tel. 254323147

Peso da Régua

A partir de: €200

THE WINE HOUSE HOTEL - QUINTA DA PACHECA

Para além da casa senhorial e da nova ala, o alojamento pode ser em barricas gigantes no meio da vinha.

Tel. 254331229

Lamego

A partir de: €130

DOURO SUÍTES

A Casa do Lago, debruçada sobre o rio, é o topo da experiência. Usufrua dos baloiços.

Tel. 961671010

Baião

A partir de: €190

O que fazer:

Luzes de Serralves

No Porto, até ao final de outubro, a segunda edição do Serralves em Luz apresenta 25 instalações artísticas para descobrir ao longo de um percurso noturno de três quilómetros de luz, cor e sombras.

Douro Green Fest

Nos dias 26 e 27 de agosto, no Parque de Mourilhe, em Cinfães, a terceira edição deste festival de Verão promete muita música, animação, tasquinhas e um parque radical.

Festa do Douro

No Peso da Régua prepara-se o regresso das tradicionais Festas de Nossa Senhora do Socorro - Festa do Douro, com ponto alto no dia 14 de agosto. Procissões, música e uma área de tasquinhas garantem animação.

Festas dos Remédios

Entre 25 de agosto e 9 de setembro, Lamego volta a organizar as tradicionais Festas dos Remédios. A marcha luminosa, a batalha das flores e a procissão do triunfo são momentos únicos.



Este artigo foi originamente publicado na edição do Expresso de dia 15 de julho de 2022.

