Noites quentes no Algarve: conheça os locais obrigatórios deste verão

Depois de dois verões fortemente condicionados pela pandemia, 2022 é o ano do regresso desejado das noites quentes do Algarve. Junho e julho serviram para os últimos testes e, com a chegada do mês de agosto, os principais espaços de diversão noturna da região estão já a funcionar a 100 por cento, com promessa de muita animação e música, mas também cocktails refrescantes e várias opções gastronómicas. Siga o roteiro pelos mais quentes spots das noites algarvias

Vilamoura Night Village

Inaugurado no dia 22 de julho, o Vilamoura Night Village anuncia-se como “o maior espaço de diversão noturna do país”. Com um conceito inovador, juntam-se num único espaço as duas principais discotecas do Algarve, Bliss e Lick, e também a lisboeta Bosq, um restaurante - Guaka Mexicano, um espaço de Warm Up, e três parques de estacionamento com capacidade para mais de 2000 automóveis. O investimento é do grupo Flow, que também renovou o antigo T-Clube, na Quinta do Lago. No novo Vilamoura Night Village, que se vai manter aberto até dia 28 de agosto, destaca-se a área Warm Up, uma zona que oferece arte, performances e gastronomia e é vocacionado para juntar amigos e beber um copo antes de optar por uma das três discotecas, com ambientes distintos que tentam agradar a todos os públicos. Apesar de funcionarem no mesmo local, as discotecas Bliss, Lick e o Bosq têm entradas distintas, bem como um programa de animação independente, destacando-se as noites temáticas e as várias festas de verão. Para complementar a oferta, no Vilamoura Night Village, que ocupa o espaço da velhinha Kadoc e onde funcionava a Bliss, existe também o restaurante mexicano Guaka, projeto que curiosamente nasceu em Faro, em 2017, antes de se alargar ao Porto e a Lisboa. O Vilamoura Night Village (EM 526, Estrada de Albufeira) funciona diariamente entre as 23h00 e as 6h00.

Praia na Villa

Foi também em julho que voltou a abrir portas o já conhecido Praia na Villa, com a promessa de “noites quentes, boa comida, música e cocktails”. Abre diariamente às 19h30 e convida a jantar, beber um copo e dançar até às 4h00. “Food, drinks and fun” é o conceito anunciado pelo projeto à saída de Vilamoura, com DJ Sessions para animar o ambiente. Para iniciar a noite, mas também para a prolongar existe uma carta de cocktails clássicos e de autor, destacando-se “Manjerico na Villa”, “Pornstar Martíni” e “Smoke Lemonade”. Espaço ao ar livre, o Praia na Villa aposta forte na oferta gastronómica, a partir de uma ementa “que aproveita os melhores ingredientes locais, mas que também não esquece a comida do mundo”. Para iniciar a refeição as propostas variam entre o “Carpaccio de Polvo com molho de pimentos”, e a “Salada de abacate com manga e tomate”, sem esquecer os “Tacos de camarão com maionese de chipotle”, os já famosos “Croquetes de vitela”, que também podem ser servidos “Tábua na Villa”, juntamente com presunto ibérico, txistorra basca, terrine de foie gras e queijo de ovelha amanteigado. Nos pratos principais sugerem-se “Atum braseado e pak-choi”, “Robalo com molho de alcaparras e malagueta fresca”, “Ravioli de lagostim com espargos” e “Nasi Goreng com arroz balinês frito, legumes e ovo”. A secção das carnes tem opções como “Bife Praia”, “Chuletón”, “Tomahawk” e “Ribeye Wagyu Japão”. Não vá ao Praia na Villa (Estrada de Albufeira, Vilamoura. Tel. 961362427) sem reservar previamente.

Mötao Vilamoura

Na Marina de Vilamoura, o Mötao espaço de “dining & nightlife” voltou a abrir portas no início de junho, justificando o mote “O verão começa aqui”. Com mais de 150 lugares sentados, onde se incluem o restaurante e o espaço lounge, o espaço oferece uma ementa de “street finger food plena de sabores contemplando o pôr-do-sol relaxadamente em baloiços”. Graças à decoração, promete-se uma viagem “pelo Oriente com vista para o mar e para a summer vibe única da Marina de Vilamoura”. Até setembro, o Mötao Vilamoura funciona diariamente, entre as 19h00 e as 4h00, com muita animação e DJ residente. A ementa deste espaço do grupo Fullest inspira-se nos sabores exóticos asiáticos, com dim sum, baos, pad thai, nazi goreng mas também kinilaw, das Filipinas, ou tom yum de carabineiro, da Tailândia. Os pratos japoneses, incluindo carne Wagyu, também integram a lista de opções. A grande novidade deste verão é a possibilidade de fazer um passeio, com refeição incluída, no barco do Mötao (Marina de Vilamoura. Tel. 969649749) e até terminar a viagem no cais do restaurante.

Cuá Cuá Club

Em 2021, o Cuá Cuá Club fez renascer o antigo T-Clube, na Quinta do Lago. Este verão a fasquia subiu e o projeto passou a integrar, desde junho, um restaurante de assinatura da responsabilidade do premiado chef José Avillez. Trata-se de “um conceito divertido de partilha inspirado nas tascas tradicionais, onde alguns bons sabores portugueses e outros internacionais ganham destaque, num ambiente descontraído e sofisticado”, define o comunicado de apresentação do projeto. “A Tasca pareceu-me ser a escolha perfeita para o Cuá Cuá Club dado que combina bons produtos portugueses, sabores internacionais e o conceito de partilha com um ambiente de férias. Gosto muito da ideia de conjugar uma boa cozinha com a diversão de um espaço noturno, com música e dança”, explicou na abertura José Avillez. Saiba mais AQUI sobre a Tasca no Cua Cuá Club, que funciona diariamente entre as 18h30 e as 00h30. Já o clube, com bar e zona de dança, abre portas pelas 23h00 e só encerra com o nascer do dia. “Temos um espaço multifuncional único, de sofisticação e luxo, onde é possível iniciar a noite a jantar e terminar a dançar, ao som dos melhores DJs, até às seis horas da manhã”, refere João Magalhães, sócio fundador e mentor do Cuá Cuá Club (Buganvilia Plaza, Edifícios 1 e 2, Estrada da Quinta do Lago, 1. Tel. 963354344).

Sole Pool Club

Onde existiu o Medusis, entre Almancil e a Quinta do Lago, nasceu este verão o Sole Pool Club. Promovido pelo conhecido grupo Swag On, que muitas festas tem organizado por todo o país, o novo projeto junta piscina, bebidas, comida, música e muita animação. A partir de um conceito de pool club, o espaço funciona diariamente a partir das 14h00 para que todos possam aproveitar o sol do Algarve, refrescar-se na piscina, usufruir das daybeds, dos cocktails e dos sncks, celebrar o sunset, para depois jantar e ainda dançar, pelo menos até às 2h00, hora de encerramento do espaço. A piscina encerra pelas 22h00, mas as noites quentes vão convidar a ficar para jantar e beber um copo e deixar-se levar pela programação Swag On, do funk ao sons mais comerciais, e usufruir do ambiente. O Sole Pool Club (Rua de Valverde, Almancil. Tel. 925511023) funciona por reserva, preferencialmente, de espaços privados. A ementa do restaurante, no espaço interior, aposta em carnes “premium”, da vazia ao “Denver beef”, incluindo também pratos de influência italiana. Existe um menu de snacks, entre tacos, baos, hambúrgueres e saladas, e ainda cozinha japonesa, da responsabilidade da equipa do Kyionagi, de Sintra.

Le Club Sushi & Disco

Desde o dia 16 de julho, o Le Club, no Grande Real Santa Eulália Resort & Hotel Spa, em Albufeira, transformou-se em Le Club Sushi & Disco. Trata-se de um dois em um, com a discoteca a contar agora com os sabores da cozinha japonesa. Localizado no exterior, de frente para o mar, o novo restaurante de sushi da praia de Santa Eulália promete “uma experiência multissensorial, que combina sofisticados pratos asiáticos com música e a energia do oceano”. Noites revivalistas com música dos finais dos anos 90 e início dos anos 2000 é a grande atração dos sábados, até ao final de agosto. À mesa, conte com nigiris, hosomakis, gunkans, uramakis e temakis, mas também sashimi, signature rolls e fresh spring rolls. A lista completa-se com tatakis, gyosas, bowls e saladas, com opções vegetarianas. Para grupos e servidos em sala privado, o Le Club Sushi & Disco criou a “The Sushi Summer Experience”, composta por uma prancha de centenas de peças de sushi (300 peças para 12 pessoas ou 500 peças para 20 pessoas), acompanhadas de garrafas de champanhe. O Le Club Sushi & Disco (Praia de Santa Eulália, Albufeira. Tel. 915100629).

