Corredor Verde do Leça: há um novo parque para passear junto ao rio

O projeto, apresentado pelo município de Matosinhos e desenvolvido em conjunto com Santo Tirso, Maia e Valongo, recupera a paisagem do rio Leça e das suas margens, com a construção de pontes e percursos pedestres. A primeira parte, ao longo de 5,5 quilómetros, abriu no início de julho com quatro pontes pedonais e sete passadiços para desfrutar do rio e suas margens, entre a Ponte da Pedra, em Leça do Balio, e a Ponte de Moreira, na Maia.

Considerado, durante várias décadas, um dos rios mais poluídos da Europa, o Rio Leça, que se estende ao longo de cerca de 46 quilómetros, é o elemento central de um plano de recuperação desenvolvido desde 2016 pelos municípios por onde passa: Santo Tirso, onde nasce, a uma altitude de 475 metros, Matosinhos, Maia e Valongo. O Corredor Verde do Leça, apresentado pelo município de Matosinhos, é um projeto ambiental e de mobilidade, de forte cariz cultural, económico, turístico e social, que inclui a valorização paisagística do rio e das suas margens, a construção de um percurso pedestre e ciclável, como alternativa de mobilidade para as deslocações do dia-a-dia, e a projeção de quatro novas pontes em estruturas metálicas para peões e bicicletas. Tendo em conta a proximidade ao metro e à rede de autocarros, estão previstos também parques de estacionamento em determinados pontos do percurso. No que respeita à biodiversidade, serão plantadas mais de 800 árvores autóctones, como amieiros, carvalhos e salgueiros, para proporcionar zonas de sombra, ideais para piqueniques. PUB Em Maio de 2021 foi constituída a Associação de Municípios Corredor do Rio Leça, dedicada à execução e manutenção do Plano Estratégico de Recuperação do Rio Leça 2020/2030. Recuperação em três fases O projeto, cofinanciado pelo FEDER através do programa comunitário Portugal 2020/Norte 2020, será desenvolvido em três fases: a primeira, entre as pontes de Moreira e a da Pedra, numa extensão de 6,9 quilómetros, que incluirá a ligação ao Parque Ambiental da Ribeira de Picoutos e a dinamização de locais como o Mosteiro de Leça do Balio, Monumento Nacional; a segunda, entre as pontes de Moreira e do Carro, ao longo de 6,1 quilómetros, com o Moinho das Carvalhas, a Ponte D. Goimil e o Moinho da Pinguela, entre outros, como principais pontos de interesse; e a terceira, da Ponte do Carro ao Porto de Leixões/Foz do rio Leça, com 4,7 quilómetros intervencionados, passando pelo Castro de Guifões, pelo centro de Matosinhos e pelo centro de Leça da Palmeira.

