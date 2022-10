Acabou a espera: exclusivo para adultos, novo alojamento em Melides convida ao “descanso sem horas”

Proporcionar “sossego, paz, conforto e privacidade” aos visitantes, “tudo o que não temos no nosso dia a dia” é o propósito do mais recente turismo rural de Melides, começa por explicar Eva Mendes, proprietária do À Espera, juntamente com o marido, Paulo Andrade.

Localizado a apenas 10 minutos da aldeia e a outros tantos da praia, conta com dois edifícios: o principal tem oito quartos (um dos quais é uma suíte deluxe que permite colocar uma cama extra), todos com terraço privativo e virados para a piscina. No outro edifício encontra-se a sala onde se servem os pequenos almoços - mais tarde terá também refeições ligeiras - e mais um quarto independente.

Com uma “decoração clean, utilizando o máximo possível de marcas portuguesas”, este é um alojamento onde “tudo é muito simples e orgânico”, conforme descreve Eva Mendes ao Boa Cama Boa Mesa, porque, acrescenta não é preciso muito para “o descanso sem horas”, e o tão precioso tempo “para quem, como nós, que somos de Lisboa, tem uma vida louca”.

Foi precisamente a pensar no slow living que usufrui há muito no monte de que é proprietário, também em Melides, que o casal se lembrou de construir este alojamento destinado exclusivamente a adultos. “Entre projeto, obras e uma pandemia pelo meio”, a pequena unidade de alojamento levou cinco anos a ver a luz do dia. Mas, nem tudo são dificuldades e a demora acabou por gerar o nome com que se apresentam ao mundo: À Espera, ainda que Eva Mendes aponte outras razões: “Na vida estamos sempre à espera de alguma coisa ou de que algo aconteça, no caso concreto de desligar, descansar, namorar…”

Cada um dos noves quartos (a partir de €195) do À Espera adotou o nome de um objeto alentejano ou que seja muito utilizado na região, como “Cântaros”, “Chocalhos” ou “Chapéus”. No interior, destacam-se apontamentos decorativos referentes a esse mesmo objeto. Todos os quartos estão virados para a piscina de água salgada. Este equipamento tem a particularidade de ter “no máximo 1,40 metros de altura, para que as pessoas ali possam ficar tranquilamente à conversa, a conviver e a tomar uma bebida”.

Entre as mordomias do novo À Espera (Fontainhas de Cima, Vale da Horta, Melides. Tel. 269 096 720), que abriu portas nos primeiros dias de julho, contam-se serviço de massagens por marcação e atividades em parceria com operadores locais, como passeios a cavalo, de bicicleta, caminhadas, surf, canoagem e stand up paddle.

