Novo restaurante do Funchal desafia a provar “Golas de peixe”

No passado, era comum comer-se barriga de peixe. Na verdade, em tempos não muito distantes, para conseguir alimentar famílias tudo dos peixes era levado à mesa, da cabeça à cauda. É com base no valor atribuído, por igual, a todas as partes de cada peixe, que Carlos Gonçalves, chef executivo do grupo hoteleiro Savoy, decidiu criar o prato “Golas de peixe”. A sugestão consta da ementa do restaurante Pau de Lume, a mais recente aposta gastronómica do premiado Savoy Palace, no Funchal, inaugurado em fevereiro deste ano. O restaurante tem entrada pelo hotel e uma outra pela praça do Turista.

Mas, afinal o que são “golas” de peixe?

Simples: é a parte da barriga e da barbatana do peixe, cuja forma também é semelhante a uma gravata. Esta é outra das designações desta parte do pescado. Já a espécie varia consoante o que o mar der aos pescadores, pois pode ser de pargo, de dourada ou de charuteiro (da família do lírio). Ou seja, o peixe tem de ter, no mínimo, seis quilos. Depois de preparado, é assado no forno Josper, uma das apostas do restaurante e que, dependendo da madeira usada, pode alterar o sabor da comida.

Depois de cozinhada, a “Gola de peixe” apresenta um aspeto suculento, com os sabores enaltecidos, graças à pele e à espinha, que tornam o ainda mais apetitoso. O prato acompanha bem arroz de alho e salada da horta. O melhor é ir ao Pau de Lume (Avenida do Infante, 25, Funchal. Tel. 969882020) e experimentar as “Golas de peixe” (€17), bem como conhecer todas as novidades da ementa de verão, como “Tacos de atum, abacate e batata-doce” (€11), “Polvo grelhado com molho kimuchi, maionese de trufa e yuzu” (€14), e “Hot dog de lavagante, maionese trufada” (€16), na secção “Para Picar”, e “Arroz malandrinho de lavagante, camarão, coentros, malagueta e lima” (€33) e “Tataki de novilho 200g” (€20), nos principais.

“Delicie-se com os mais autênticos pratos de forno, preparados com técnicas ancestrais baseadas no uso do fogo. Sem esquecer a cozinha saudável, há petiscos bem portugueses, pratos de forno de gastronomia moderna e um brunch, disponível a qualquer hora do dia” é o convite deixado pelo restaurante Pau de Lume, que funciona diariamente, das 11h00 às 23h00.

Este texto foi adaptado do Guia Portugal Secreto – Madeira, com produção Boa Cama Boa Mesa, oferecido com o Expresso na edição de 22 de julho 2022.

Esta coleção de sete guias divididos pelas regiões de turismo (Porto e Norte, Centro, Lisboa e Ribatejo, Alentejo, Algarve, Açores e Madeira), oferecida com o Expresso durante sete semanas, convida à descoberta do país em 350 sugestões. As ilustrações de capa são da autoria de Pedro Lourenço.

