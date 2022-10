Fazer um safari, ver muflões e ouvir a “ronca dos gamos”: bem-vindo ao reino maravilhoso dos Abegões

Explica o dicionário que uma abegoaria é o “conjunto do gado e das alfaias de uma propriedade agrícola” ou, em alternativa, a “dependência onde se alojam os animais e alfaias agrícolas”. Logo, dando continuidade ao conceito, um abegão “tem a seu cargo tanto a abegoaria como a casa. Trata do espaço da natureza, assim como trata do espaço do homem”, anuncia a Herdade dos Abegões, uma nova proposta de turismo em espaço rural, em Salvaterra do Extremo, no concelho raiano de Idanha-a-Nova, na Beira Baixa. Este reino maravilhoso resguarda-se em 470 hectares, onde a tranquilidade do campo convive com experiências imersivas na natureza. "Neste pedaço de planície, toda a experiência é genuína", garantem os responsáveis pelo projeto, a família Garcia de Matos: "Este é um conceito tradicional e muito português, para quem valoriza a Natureza e o que de melhor o nosso país tem para oferecer. Aqui, a paisagem torna-se um estado de espírito".

Nos meses de verão assiste-se, na Herdade dos Abegões, a uma das mais belas épocas do mundo animal: o nascimento dos filhotes de javali e o acasalamento dos gamos, ritual conhecido como a “ronca dos gamos”, mas é também o momento certo para conseguir observar manadas de gamos, veados e muflões, uma espécie rara de raros carneiros selvagens, acompanhados das crias recém-nascidas. Com o aproximar do final do verão, em setembro, é tempo para escutar a única e inesquecível brama dos veados, que marca o início da luta pela conquista das fêmeas. Esta é uma das experiências oferecidas pela Herdade dos Abegões: um safari pela herdade, que decorre preferencialmente ao final da tarde, horário em que os animais passeiam mais e também para que seja possível usufruir do por do sol. O safari (€25) tem a duração de uma hora e promete transportar o participante para cenários, cheiros e visões, que podiam pertencer a África.

zedilucena

Na Herdade dos Abegões, os meses mais quentes do ano são também os mais propícios a um jantar ao ar livre, aqui sob um imenso céu estrelado e ao som do… silêncio. Porque a gastronomia local é também produto de culto, serve-se um menu com pratos regionais confecionados no momento, acompanhados de um copo de vinho beirão. Esta experiência (€50) é dirigida a um grupo mínimo de seis pessoas e pode também ser feita, em alternativa na sala de jantar da casa.

Entre portas, na Herdade dos Abegões existem 11 quartos duplos (a partir de €250) com casa de banho privativa, uns virados para a piscina, outros diretamente para a imensidão do campo. Cada alojamento conta uma história diferente, porém sempre ligada à vida rural e aos abegões, com nomes locais como Eduardo Quebra Galhos, Zé do Trovão, Carlos Sementes Fogueiras ou Sara Trova Montanha. Para uma experiência mais privada, existe a possibilidade de reservar a casa por completo, por um valor diário a partir de €1700. Independentemente das opções, o pequeno-almoço está sempre incluído. Além da sala de jantar, a casa de xisto recuperada com todos os cuidados e requinte, dispõe também de uma sala de estar, cozinha equipada e uma mesa de bilhar, para as noites de lazer. Para os dias frios, a lareira acesa e o crepitar da madeira reforçam o aconchego e conforto do alojamento.

Antigo ovil em ruínas, a casa da Herdade dos Abegões foi totalmente renovada há dois anos, preservando o encanto do xisto no exterior e todo o conforto no interior. A propriedade, aberta para o turismo desde a primavera, guarda vestígios da terra do bronze e convida a um ritmo diferente, onde a natureza impera e a ancestralidade subsiste.

Para atividades refrescantes, além da piscina pode aventurar-se num passeio de canoa ou caiaque (€20) que os anfitriões promovem no rio Erges. A Herdade dos Abegões (Couto dos Abegões, Salvaterra do Extremo. Tel. 968493849) localiza-se nas imediações de praias fluviais como a do Pego, em Penha Garcia, ou da Albufeira da Barragem Marechal Carmona, e a curta distância das Termas de Monfortinho.

zedilucena

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!