Entre o Gerês e Viana há um arraial minhoto de natureza, cultura e gastronomia

De um lado a inovação do pudim Abade de Priscos para levar. Do outro as típicas e conventuais tíbias, de forma fálica, com recheios e coberturas diversas. Em frente ao Arco da Porta Nova uma metáfora da cidade de contrastes. Tradicional e moderna, religiosa e brejeira, devota da boa cozinha tradicional. Eleita o Melhor Destino Europeu para visitar em 2021, Braga vive orgulhosa das tradições mas de olhos postos no futuro. Da era romana aos tempos modernos, descobre-se a vários tempos. A clássica Cozinha da Sé convive com o cosmopolita O Filho da Mãe. Visite a Sé e explore os antiquários, antes de subir de funicular ao Bom Jesus do Monte. Escolha o seu caminho com a ajuda da app “Braga Explorer”, da cidade à montanha com passagem pelo baloiço panorâmico dos Esporões, de onde se vê o mar. Antes de adormecer ao som dos inúmeros sinos, entre os 500 anos de história do Vila Galé Collection Braga, consulte a agenda do Theatro Circo e do espaço GNRation.

Rume à serenidade. Amares é perfeita para desligar, envolto pelo traço de Souto Moura e Siza Vieira que trazem para a contemporaneidade o imponente mosteiro do século XII, hoje Pousada de charme. Ao pequeno almoço, no antigo refeitório, prove o sumo das afamadas laranjas locais.

Os doentes saem sãos

Siga rumo ao Gerês, albergue de encantos naturais sem fim. Perca-se entre lagoas cristalinas, cascatas e miradouros vertiginosos. No coração da vila do Gerês, siga o adágio inscrito no Buvete, “Aegri surgunt sani” -“os doentes saem sãos” – bebendo um copo de água termal. Por toda a montanha, o som da água. Há florestas encantadas para piqueniques e passeios de barco onde se sente o abraço da natureza. Uma caminhada exigente leva-o ao Poço da Dola, entre Cela e Capela; a Fecha de Barjas (cascata do Taiti), nas Caldas do Gerês, ou à cascata da Portela do Homem. A recompensa são banhos cristalinos e um cenário de sonho.

Atravesse o Minho até Viana do Castelo. Pare na Tasquinha da Linda para uma mariscada, ou no central Laranjeira para conforto familiar. Descanse no contemporâneo Feel Viana, com o pé no areal do Cabedelo. Suba ao Monte de Santa Luzia e aprecie o oceano, o verde intenso, o rio Minho. Acompanhe-o numa viagem até Caminha, antes de seguir para Valença. Faça um desvio para atravessar a que se acreditou ser a ponte do esquecimento, visitar o Museu do Brinquedo, e provar Rojões, Sarrabulho, Posta, e uma malga de verde tinto, cumprindo a tradição de Ponte de Lima. A paisagem adensa-se. Passe em Monção e rume a Melgaço. Na capital dos desportos radicais, aventure-se na canoagem e nos saltos pendulares e explore a Rota do Alvarinho de copo na mão. Visite o moderno Soalheiro, as Quintas de Melgaço e pergunte pela lenda Deu-la-Deu.

Onde comer:

A Cozinha por António Loureiro

Escolha entre o menu Proximidades, com ingredientes locais, e as viagens do Latitudes.

Tel. 253534022

Guimarães

Preço médio €95

Ferrugem

No antigo estábulo do século XVIII serve-se a essência tradicional minhota com requinte e criatividade. Tel. 252911700

Vila Nova de Famalicão

Preço médio €40

A Carvalheira

Referência nas receitas de antigamente como “Favas com fumados”, o “Pernil no forno”, ou o “Cabrito”.

Tel. 258742316

Ponte de Lima

Preço médio €25



Cantinho do Antigamente

Espaço rústico envolto na paisagem do Gerês. Peça as “Pataniscas com arroz de feijão” e a “Posta”.

Tel. 253353195

Terras De Bouro

Preço médio: €20



Arcoense

Produtos da terra e da própria casa cumprem a tradição numa ementa extensa que vai do mar ao campo.

Tel. 253278952

Braga

Preço médio €30

Casa das Velhas

Na esplanada, sob a ramada desfrute da panorâmica singular com um dos vários pratos de bacalhau.

Tel. 251708482

Vila Nova de Cerveira

Preço médio €25



Saber ao Borralho

A rainha da casa de ambiente rústico é a carne Cachena DOP, mas o “Bacalhau à casa” é alternativa.

Tel. 933204718

Arcos de Valdevez

Preço médio €20

A Tulha

“Arroz de sarrabulho”, “Rojões à moda de Ponte de Lima” servem-se ao fim de semana.

Tel. 258942879

Ponte de Lima

Preço médio €20

O Laranjeira

Neste espaço familiar há mais de sete décadas, prove o “Polvo na caçarola” e o “Bacalhau à Laranjeira”.

Tel. 258822258

Viana do Castelo

Preço médio €20

Onde dormir:

Feelviana Sport Hotel

Entre o pinhal e a Praia do Cabedelo, oferece tudo o que precisa para a prática de desportos aquáticos.

Tel. 258330330

Viana do Castelo

A partir de €135

Carmo’s Boutique Hotel

Rodeado de verde radiante, além das três suítes e 12 quartos, pode instalar-se nas tendas de luxo.

Tel. 258938743

Ponte de Lima

A partir de: €215



Terra Rosa Country House & Vineyards

Envolta em 50 hectares de vinha, oferece uma experiência de slow living na propriedade do século XVIII. Tel. 253382131

Ponte de Lima

A partir de €150



Conquistador Palace

No requinte de uma casa secular refletem-se as experiências do tenista João Sousa pelo mundo fora.

Tel. 253144110

Guimarães

A partir de €160

Prazer da Natureza Resort & Spa

Com piscina de água salgada, villas, quartos e apartamentos resguardam-se na envolvente verde.

Tel. 258724414

Caminha

A partir de €60



Pousadela Village

Vistas deslumbrantes e piscina infinita em casinhas de t1 a t3 equilibradas em plena serra da Cabreira.

Tel. 253646267

Vieira do Minho

A partir de €100



Pousada Mosteiro de Amares

No mosteiro restaurado por Souto Moura com design dos quartos de Siza Vieira reina a tranquilidade.

Tel. 253371970

Amares

A partir de €80

Vila Galé Collection Braga

Durante 500 anos foi hospital da cidade. Mantém memória e traça antiga nos 108 quartos e 15 suítes.

Tel. 253146000

Braga

A partir de €110



Oak Nature

As linhas modernas contrastam com a paisagem do Gerês. Instale-se com vista num dos nove quartos. Tel. 253056762

Vieira do Minho

A partir de €120



