Belcanto de José Avillez é um dos 50 melhores restaurantes do mundo: “Esta distinção contribui para a promoção da cozinha portuguesa”

É com "com muita alegria" e com a garantia de que "continuaremos a trabalhar cada vez mais e melhor e sempre com muita paixão e responsabilidade por termos a sorte de representar Portugal" que se reage há notícia de que o restaurante Belcanto, liderado por José Avillez, em Lisboa, pertence à restrita lista dos melhores do mundo.

O anúncio foi feito ontem, em Londres, durante a cerimónia de atribuição dos prémios “The World’s 50 Best Restaurants”.

“Nos últimos 6 anos temos representado Portugal nesta prestigiada lista. Este reconhecimento é importante para nós, equipa do Belcanto, e também para Lisboa e para Portugal. Esta distinção contribui para a promoção da cozinha portuguesa no mundo e reforça o valor de Lisboa e de Portugal enquanto destino gastronómico e turístico. São cada vez mais os que viajam à procura da identidade gastronómica dos diferentes países, cidades e regiões. A gastronomia é um importante traço de cultura. Portugal tem tudo para ser cada vez mais um destino gastronómico de excelência”, destaca José Avillez em comunicado enviado às redações.

Sobre a distinção, descreve a organização do “The World’s 50 Best Restaurants”: “Um estabelecimento lendário que abriu as suas portas como um clube para homens em 1958, o ‘chef’ José Avillez pegou no leme do Belcanto em 2012. Sob a sua navegação culinária, o restaurante mereceu a sua primeira estrela Michelin nesse ano; uma segunda seguiu-se apenas dois anos depois”, descrevendo a cozinha de Avillez como fazendo “um uso total da costa portuguesa” e proporcionando uma “viagem gastronómica pela cozinha portuguesa contemporânea”.

O Belcanto, entrou para os primeiros 50 da lista em 2019, quando conquistou a 42.ª posição, que renovou no ano passado – em 2020 a lista não foi divulgada devido à covid-19.

Melhor do mundo

Na edição deste ano do “The World’s 50 Best Restaurants” o restaurante Geranium (Copenhaga) subiu ao topo da lista – depois de ter alcançado o segundo lugar em 2021, também sob o comando do chef Rasmus Kofoed. De acordo com os promotores da lista, “não há melhores chefs no mundo do que Kofoed na aplicação da beleza aos alimentos”.

“Ele tem uma capacidade intuitiva de juntar pratos verdadeiramente deslumbrantes que aproveitam ao máximo a cor, o espaço vazio e o volume exato dos ingredientes, criando uma sinergia entre sabor, esteticismo e uma sensação de fluidez que percorre todo o menu”, descreve a organização de acordo com a Lusa.

Ao segundo lugar subiu o restaurante peruano Central (4.º no ano passado), de Virgilio Martínez e Pía León, enquanto o Disfrutar (Barcelona, dos chefs Oriol Castro, Mateu Casañas e Eduard Xatruch) alcançou o terceiro lugar (5.º em 2021).

A escolha dos melhores restaurantes do mundo faz-se desde 2002, contando com os contributos de 1.080 especialistas em gastronomia, e procura “revelar alguns dos melhores destinos para experiências culinárias únicas, além de ser um barómetro para tendências gastronómicas globais”, segundo os promotores.

dario branco

Aberto em 2012, o Belcanto (Rua de Serpa Pinto, 10-A, Lisboa. Tel. 213420607) recebeu logo no primeiro ano uma estrela Michelin. Em 2014 conquistou a segunda, que tem mantido desde então. O restaurante liderado por José Avillez tem sido distinguido com Garfo de Prata, Ouro e Platina pelo guia Boa Cama Boa Mesa. Na edição de 2022 pode ler-se sobre o espaço que conquistou Platina: “A horta da galinha dos ovos de ouro”, um dos pratos icónicos de José Avillez, foi criado em 2008. São já quase 15 anos de trabalho criativo que ajudou a divulgar a excelência da cozinha de autor nacional. Sempre apoiado nos produtos e sabores bem portugueses, Avillez atingiu a maturidade, deixando para segundo plano a vertente mais cénica e de surpresa. “Cozinha portuguesa revisitada” é a forma como se anunciam os dois menus disponíveis ao almoço e ao jantar (também pode pedir à carta), complementados com outro, apenas servido na Mesa do Chef. Com Belcanto provam-se alguns dos “históricos”, mas é com Evolução que se conhecem as novas abordagens, destacando- -se, por um lado, a utilização de ingredientes clássicos no fine dining, como o foie gras ou o lavagante, e, por outro, a provocação com “Picadinho de lula com pele de frango assado” ou “Gema confitada, enguia fumada e cabidela vegetal”. De uma base tradicional são ainda desenvolvidas sugestões como o “Leitão crocante com sarapatel” ou a “Pescada”, que remete para uma união norte-sul.

