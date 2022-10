Com praia fluvial, a aldeia do xisto de Janeiro de Cima é um paraíso escondido no Fundão

Agora que o calor já aperta e muito, nada melhor que a companhia de praias de águas serenas e refrescantes. E o Fundão é o local certo para encontrar o seu pequeno pedaço de paraíso. A começar por um local que é um dois em um. Na margem esquerda do rio Zêzere, Janeiro de Cima é um encantador povoado que integra a rede de Aldeias do Xisto. Aquui, as casas têm as características fachadas em xisto, ponteadas por seixos redondos e brancos. O rio, que sempre assegurou a existência da povoação através do fornecimento de água para a rega dos campos e para os moinhos é, atualmente, um importante local de lazer, com a sua praia fluvial, também conhecida como Parque Fluvial da Lavandeira.

Ex-libris do encantador cenário é a famosa barca que antes unia as margens de Janeiro de Cima e Janeiro de Baixo. “Ó da Barca!” era o grito que solicitava os serviços do barqueiro. Hoje a barca foi recuperada e faz passeios rio abaixo rio acima com a duração de cerca de 30 minutos. Pode fazer o passeio sozinho (a partir de €5) ou com o barqueiro Eduardo aos comandos (€10/grupo). Estes passeios fazem-se durante a época balnear, de 10 de junho a 1 de setembro, entre as 10h00 e as 20h00.

Junto à zona fluvial conte com parque de campismo, café com esplanada, parque de merendas com mesas de madeira e churrasqueiras, parque infantil e zona de descanso. Para ir a banhos há zonas seguras, com diversas profundidades adequadas aos vários gostos e, para os mais aventureiros, uma zona de saltos para a água. A praia conta também com zona relvada e acesso a pessoas com deficiência, bem como outras completas infraestruturas. Para melhor apreciar o curso do rio, percorra a ponte pedonal em madeira e deixe-se deslumbrar com a paisagem. A famosa roda de Janeiro de Cima com o moinho, mesmo junto ao rio, torna o cenário ainda mais encantador.

Se é apreciador de caminhadas, em Janeiro de Cima encontra percursos que o levam a passear num denso pinhal de pinheiros bravos, onde se passeiam livremente coelhos, perdizes, raposas e javalis. Nas escarpas e margens do rio, garças e águias deslumbram com a sua presença. Além da Grande Rota do Zêzere (GR33) que tem trilho na localidade, o Caminho de Xisto de Janeiro de Cima (PR2 FND) oferece a oportunidade de apreciar paisagens repletas de beleza, serpenteadas pelo Zêzere e as cristas rochosas, classificadas em Rede de Património Mundial. O percurso, circular, tem a extensão de 10 km e grau de dificuldade baixo. Nos antigos percursos que os mineiros faziam ainda se podem encontrar as conheiras, vestígios vivos das antigas explorações de ouro e estanho. Em dias de maior calor, um refrescante banho na praia fluvial, é obrigatório.

Já na aldeia não deixe de visitar a Casa das Tecedeiras (Rua do Paraíso, 16, Janeiro de Cima. Tel. 934103813) que é em simultâneo um atelier, um ponto de venda e um centro interpretativo do linho e da tecelagem. Em frente à casa um enorme tear manual, “um elemento quase escultório, moderno”, que simboliza a união entre as tradições do passado e as linguagens do presente e do futuro.

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!