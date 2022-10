Palaphita ou quando a Amazónia se instala no topo de uma falésia em Cascais

É virado para o mar, no topo da falésia, na zona arborizada da Casa da Guia que “floresceu” o Palaphita Cascais. O nome voou do Brasil até Cascais em 2020, ainda que a pandemia e também o arvoredo tenham mantido o local quase em segredo. Este será, certamente, o primeiro grande verão do projeto que ganhou fama no Rio de Janeiro. Agora, em Cascais, é tempo de descobrir um eco-lounge, também descrito como “um sofisticado oásis amazónico”, estrategicamente localizado no “bosque da Casa da Guia”. Apostando na localização, na “energia positiva” e na “boa onda”, o espaço convida a ficar durante o dia, celebrar o por do sol e a noites animadas e divertidas.

Restaurante e bar, o Palaphita destaca-se pelas tendas transparentes (ou domes protegidas por abrigos de folhas), com vista para o mar, pelas construções em madeira oriunda de reflorestamento e materiais reciclados ou reutilizados, que completam a oferta de mesas, cadeiras e sofás, e ainda por um anfiteatro, com animação diversa, incluindo momentos de dança.

O calendário mensal de animação tem alguns momentos que se repetem em dias específicos como o #PalaSaturday, o #PalaSunday ou a Segunda Sem Lei, com sons de vários DJ. Este sábado, dia 16, há feijoada e roda de samba, e o fim de semana seguinte é dedicado aos amigos de quatro patas, com o PETWeekend. Dia 30 de julho a festa é inspirada pelo Carnaval, com banda ao vivo e DJ. A funcionar das 12h00 às 22h00, de segunda-feira a quinta, e até à meia-noite, de sexta-feira a domingo, o Palaphita Cascais (Casa da Guia, Avenida Nossa Senhora do Cabo, 101, Cascais. Tel. 211351402) dispõe de uma refrescante carta de bebidas, com diversas versões de caipirinhas, com destaque para a Caipivara (o animal símbolo do espaço), com mix de frutas da estação, os “Coquetéis”, que vão do Mojito ao Negroni (entre €8,50 e €10), os “Shots”, uma área de gin, que tem o “Gin do Bosque” (entre €8,50 e €14) como assinatura, e ainda sangrias, vinhos e cervejas.

raquel do vale martins

Com apoio numa pequena horta biológica, a ementa do Palaphita Cascais, desenhada pela chef Natacha Fink, inspira-se nos sabores e receituário da Amazónia, que se cruzam com cozinha portuguesa e internacional, como o “Combinado Rio Amazonas” (€32) para partilhar, que apresenta curados de porco alentejano, com creme de castanha do Pará e de açai, chutney amazónico e queijos curados portugueses, entre outros produtos. A “Panelinha do Mar”, com variações que incluem camarão, míni choco ou amêijoa também já ganhou adeptos. O fondue é outra das apostas do espaço, bem como os “Grelhados da Horta” (a partir de €25) servidos exclusivamente ao almoço e ao jantar. Surpreenda-se com a “Cunhã Poranga” (€17), uma moqueca vegana, com o “Camarão à Palaphita” (€19), com curry artesanal da casa levemente picante servido com lascas de coco, farofa de frutos secos, cebola caramelizada no melado de cupuaçu e arroz basmati de coco.

marcelo tabach

Levados à mesa com chips de batata-doce, maionese de açaí e folhosos da horta, a ementa sugere diversos snacks e sanduíches, como o “Hot dog de polvo” (€15) ou o “Prego de Hambúrguer” (€13,80). Conte ainda com uma secção especial dedicada ao “verdadeiro” Açaí, com quatro opções: com frutas, com superfoods, baby e extra de granola (desde €8,40).

Acompanhe o Boa Cama Boa Mesa no Facebook, no Instagram e no Twitter!