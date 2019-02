A aventura catalã normalizou o Vox

O tema da unidade do Estado espanhol veio dar o impulso determinante ao Vox. Os seus principais dirigentes são oriundos do PP, porque queriam um discurso mais duro em várias frentes, desde a imigração às políticas de género. Mas só ganharam força quando os partidos catalães viabilizaram o Governo de Sanchéz

A palavra mais banalizada nos artigos sobre os movimentos nacionalistas, populistas ou extremistas é “fascismo”. A segunda, que aparece quase sempre associada à primeira, é “normalização”. Isto porque, a seguir ao fascismo, uma das coisas que mais se discute é a normalização do fascismo, dos seus protagonistas e ideias, que conseguem condicionar boa parte das discussões políticas.