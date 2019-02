Tomás Correia perguntou ao tempo

Um homem em fuga ao passado não faz pausas para colocar questões éticas. Sobe mais um degrau na escala do absurdo, coloca mais uma tranca na sua fortaleza e não pergunta ao tempo quanto tempo ainda tem

O que raio ainda está a fazer Tomás Correia no universo do Montepio? Esta pergunta é daquelas que pode ser feita de seis em seis meses, nunca perdendo atualidade. Desde o final da semana passada que a pergunta não me sai outra vez da cabeça. E já me ocorre há uns quantos anos...