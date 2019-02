O mistério das sondagens que ninguém faz mas de que todos falam

Em Portugal, é muito normal vermos conversas entre jornalistas, comentadores e políticos (entre si ou em conjunto) a falar de fenómenos políticos com base em nada ou quase nada, a não ser o “feeling”, a experiência ou outra coisa qualquer

A paisagem política e mediática portuguesa alberga um mistério difícil de entender: ao mesmo tempo que só dois ou três órgãos de comunicação social apostam em sondagens regulares, quase todos noticiam e analisam a escassa produção de estudos como grandes acontecimentos. É óbvio que a escassez de sondagens assenta, em simultâneo, no seu custo e na facilidade com que os resultados são assimilados e noticiados pela concorrência como se fossem o boletim meteorológico. Esta dupla evidência não atenua minimamente o facto de Portugal representar uma absoluta anormalidade na escassez de estudos de opinião regulares, com os media a falharem uma das suas missões, que passa por tentar acompanhar a evolução da opinião pública em vários temas.