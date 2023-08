Loading...

Conteúdo Patrocinado MEO Kalorama Cocktail Sessions Ep. 2: a música

A música é o tema do segundo Cocktail Sessions. A rapper angolana Pongo e Tomás Wallenstein, dos Capitão Fausto, são os convidados de Rui Maria Pêgo no videocast que antecipa a edição 2023 do MEO Kalorama