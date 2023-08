Música e animação no regresso do MEO Kalorama

Depois de uma estreia em grande, o MEO Kalorama está de regresso ao Parque da Bela Vista, em Lisboa. E com um cartaz que promete. Blur, The Prodigy, Arcade Fire e Florence + The Machine são alguns dos nomes fortes de uma segunda edição que vai contar com grandes novidades, destacando-se a introdução de um quarto palco, o Panorama, totalmente dedicado à eletrónica.

A edição 2023 do MEO Kalorama decorre entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro, uma vez mais no cenário natural de um dos maiores parques urbanos da capital. Os concertos – estão previstas 64 atuações distribuídas por quatro palcos – são apenas um dos argumentos de uma comunidade que durante três dias vai poder desfrutar de uma experiência que recebeu rasgados elogios na edição do ano passado.

Os três pilares do festival – música, arte e sustentabilidade – são, este ano, consolidados, pela promotora Last Tour, num evento que obteve a prestigiada (e exigente) certificação B Corp, atestando os seus elevados padrões em termos de desempenho social e ambiental.

Em paralelo, e numa celebração da inclusão, o cartaz recorre a 40% de artistas femininas ou bandas que integram ou são lideradas por mulheres, com representatividade LGBTQI, além de 16 artistas nacionais, entre os quais quatro locais, do bairro de Chelas, que desfilam sob o coletivo Chelas é o Sítio.

O videocast Cocktail Sessions

Esta segunda edição fica assinalada pela estreia de um videocast em cinco episódios com quem faz acontecer – MEO Kalorama Cocktail Sessions. Num ambiente descontraído, o apresentador Rui Maria Pêgo recebe Miguel Guerra, Dora Palma, Sam The Kid, Tomás Wallenstein, Pongo, AkaCorleone, Kruella D'Enfer, HalfStudio, Joana Melo, Danilson Pires, Helen Butler, Silk Nobre e Saint Caboclo. Os episódios vão ser publicados precisamente aqui, no site Expresso/Blitz, nas manhãs de 26 a 30 de agosto, com destaque nas redes sociais Blitz.