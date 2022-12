Os melhores de 2022: Numa casa portuguesa, há Ana Moura com certeza

Ana Moura é do fado. Mas no fado de Ana Moura cabem mil fados diferentes. Encarando o género que mais fala à alma portuguesa como um organismo vivo, a fadista já tinha dado sinais de que a construção do seu percurso artístico seguia o ímpeto de esbater fronteiras. “Desfado”, multiplatinado álbum de 2012, chegou como assunção direta desse desígnio, com Moura a chamar a si alguns dos mais destacados escritores de canções contemporâneos para revigorar o seu fado. Agora, “Casa Guilhermina” escancara as portas de um presente orientado por noções de liberdade e inclusão, que contagiam a sua música com sons vindos de outras latitudes, geográficas e estilísticas.

