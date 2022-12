Os melhores de 2022: A “espécie de magia” do segundo álbum de Miramar

Mais do que estratégias ambiciosas, a história da música está cheia de felizes acasos: certo dia, um humano cruza-se com outro e da junção dos seus talentos sai algo maior. Foi o que sucedeu quando, em 2017, Frankie Chavez e Peixe uniram guitarras no projeto Miramar. Inicialmente criado para atuarem no festival Guitarras ao Alto, no Alentejo, o grupo de dois acabou por lançar, no início de 2019, um belíssimo álbum, com o mesmo nome da banda. Três anos mais tarde, “Miramar 2” conserva o charme do irmão mais velho e acrescenta alguns ‘truques’ novos: em ‘Recolher’, por exemplo, ouvimos o piano de Mário Laginha. “Não foi estranho termos alguém a tocar connosco, porque nessa altura já tínhamos gravado dois temas com o [percussionista] António Serginho”, afirma Peixe, que por estes dias prepara também o regresso aos palcos com os Pluto (a banda que formou com Manel Cruz após o fim dos Ornatos Violeta toca no Maus Hábitos, no Porto, amanhã). “Foi bom termos sangue novo”, concorda Frankie Chavez. “Foi maravilhoso ver o Mário Laginha a interpretar o tema à sua maneira. Fez uns seis takes e eram todos bons, mas o primeiro veio com uma expressão incrível e foi o que quisemos logo usar.”

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler