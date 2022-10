A luta das Fado Bicha e os sonhos de Rui Reininho. A programação musical do Doclisboa, que começa hoje

Fado Bicha, Rui Reininho e Mata Ratos são alguns dos destaques da secção Heartbeat, dedicada à música, do festival de cinema documental Doclisboa, que começa esta quinta-feira.

A banda de Lila Fadista e João Caçador é a inspiração de “Não é Fado, é Fado Bicha”, de Erin Macpherson. “No contexto da sociedade tradicional portuguesa, Fado Bicha (trans)forma fado heterenormativo num labirinto queer de autoaceitação e autoexpressão. Afirmando as cicatrizes causadas pela homofobia e a transfobia, Fado Bicha revela o que o fado poderia ter sido se a sociedade fosse mais acolhedora”, pode ler-se na apresentação do documentário, de cerca de 15 minutos, que será exibido a 11 de outubro, na sala Manoel de Oliveira do São Jorge, às 19h.

Já em “A Viagem do Rei”, de João Pedro Moreira, a proposta passa por “uma viagem pela cabeça do poeta e provocador Rui Reininho. Da inocência à descoberta do pecado, do anarquismo à salvação pela arte, o filme revela os processos criativos e a visão do mundo de uma das maiores referências culturais vivas em Portugal.” O filme será exibido no dia 14 de outubro, na Culturgest, às 22h.





Também a banda punk portuguesa Mata-Ratos estará em destaque, através do filme “Mata-Ratos ao Vivo no Octógono - Fundão”, de Patrick Mendes, que os encontra a celebrar 40 anos de carreira “num concerto cheio de distorção, cerveja e moches.” O filme pode ser visto no dia 13 de outubro, na sala Manoel de Oliveira do cinema São Jorge, às 21h15.

Pode saber mais sobre a secção Hearbeat no site do DocLisboa.