Capitão Fausto e Luís Severo encabeçam cartaz do Festival Cuca Monga, em Lisboa

Capitão Fausto, Luís Severo, Rapaz Ego, Cuca Monga ao Piano, Catarina Branco, Atalaia Airlines e B1SHPØ compõem o cartaz da primeira edição do Festival Cuca Monga, que se realiza na Vila Afifense, no bairro de Alvalade, em Lisboa, no dia 1 de outubro.

Os bilhetes para o evento, com início às 15h30, estão à venda nos locais habituais, custando 20 euros os primeiros 150 e 25 euros os restantes.

A Cuca Monga é um coletivo artístico, editora e produtora fundado em 2012, tendo desde então divulgado o trabalho dos Capitão Fausto, ligados à sua criação, mas também de artistas como Severo, Ganso, Modernos ou El Salvador.

Recorde-se que o Conjunto Cuca Monga, composto por elementos dos vários projetos do coletivo, passou por vários festivais este verão, casos do Vodafone Paredes de Coura ou do Super Bock Super Rock.