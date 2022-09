Cortes no Orçamento comunitário continuam. Novo Fundo de Recuperação deve compensar

A nova proposta para o próximo Orçamento Comunitário (2021-27) não foge muito dos valores globais que os líderes discutiram em fevereiro e que na altura não reuniam o consenso do Conselho Europeu, com os países da Coesão a rejeitarem cortes nesta política e na agricultura, enquanto os nórdicos pressionavam por um quadro financeiro mais pequeno, com menos contribuições nacionais e virado para as novas prioridades.

