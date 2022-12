E agora Pedro Nuno? Costa fica só com os delfins, mas no PS abre-se outra etapa

O país conheceu-o todo com uma declaração bombástica que aterrou nas televisões, ainda no tempo de Passos Coelho, no final de 2011: Pedro Nuno Santos era, então, vice-presidente da bancada do PS e disse isto, num jantar de Natal do PS em Castelo Branco: “Estou marimbando-me para os bancos alemães que nos emprestaram dinheiro nas condições em que nos emprestaram. Estou marimbando-me que nos chamem irresponsáveis. Nós temos uma bomba atómica que podemos usar na cara dos alemães e dos franceses. Ou os senhores se põem finos ou nós não pagamos a dívida” e se o fizermos “as pernas dos banqueiros alemães até tremem”.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler