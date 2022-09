O que está a desfazer a democracia? Um ensaio que vai do New Deal de Roosevelt ao "etno-populismo" de Trump

Gary Gerstle, The Rise and Fall of the Neoliberal Order: America and the World in the Free Market Era , Oxford University Press, 2022.

Helen Thompson, Disorder: Hard Times in the 21st Century , Oxford University Press, 2022.

Os meus colegas Gary Gerstle e Helen Thompson têm ambos a sua casa académica na Universidade de Cambridge e os seus novos livros partilham um propósito comum: como compreender a disfuncionalidade que tem atormentado as democracias ocidentais. Exploram essa questão de maneiras muito diferentes, mas complementares, oferecendo profundos conhecimentos sobre a dinâmica desequilibrada do capitalismo democrático. Quando lidos em conjunto, vemos claramente como a dissolução da ordem neoliberal de Gerstle alimentou a desordem que Thompson analisa.