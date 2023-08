Como a Volkswagen escolheu Setúbal para o maior investimento estrangeiro em território nacional

Por estes dias, a Volkswagen Autoeuropa, em Palmela, que é o maior investimento estrangeiro industrial em Portugal, debate-se com um problema inesperado de falta de componentes para os motores dos carros ali produzidos, o que irá obrigar a fábrica a fechar as suas portas por tempo indeterminado.

As chuvas intensas do início de agosto alagaram por completo uma fábrica na Eslovénia, de onde sai uma peça que é considerada uma componente fundamental para os motores do modelo T-Roc, fabricado em Palmela.

Os responsáveis da empresa não têm ainda nenhuma estimativa sobre uma eventual retoma da produção e da regularização da cadeia de abastecimento, que possa trazer de volta a normalidade desejada à fábrica da Autoeuropa, que este ano se preparava para bater um recorde de produção do Volkswagen T-Roc, na ordem das 235 mil unidades – número que já não será atingido, pois por cada dia de paragem deixam de ser fabricados cerca de 900 carros em Palmela.