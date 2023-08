A “Tasca da Galega” é muito mais do que a ginjinha de Marcelo

Quando aos 25 anos não sabia sequer estrelar um ovo, Alice Cuz estava longe de imaginar que um dia ia comandar a cozinha de um restaurante. Muito menos que ia cozinhar para celebridades, ganhar prémios e referências nos roteiros gastronómicos, ou tão pouco que o seu estabelecimento se tornaria célebre no país porque na véspera de Natal o Presidente da República faz questão de se deslocar à Tasca da Galega, no Barreiro, para participar na tradição de beber uma ginjinha. Tem sido assim desde que Marcelo Rebelo de Sousa é inquilino do Palácio de Belém e a promessa é não falhar um dia 24 de Dezembro sem se deslocar à tasca que desde há 12 anos Alice, agora com 55, transformou num restaurante que oferece pratos de sabores portugueses, asiáticos, sul-americanos e africanos.

Se a tradição de beber uma ginjinha na tasca na véspera de Natal já estava enraizada no Barreiro, desde que Marcelo aderiu passou a ganhar contornos de romaria. Na tarde de 24 de Dezembro junta-se uma verdadeira multidão à porta do nº 65 da Rua dos Combatentes da Grande Guerra. Só houve uma vez, em 2021, que Marcelo decidiu não se deslocar ao Barreiro porque considerou que não seria um bom exemplo ir meter-se naquela confusão quando ainda estava a convalescer da cirurgia a duas hérnias inguinais. Alice e o marido, João Cruz, não quiseram, contudo, que deixasse de saborear o licor que agora já tem o rótulo da casa – se não vai Maomé à montanha, vai a montanha a Maomé e lá foram representantes da família até Belém com uma garrafa de ginja. O momento está registado para a posteridade nas redes sociais da Presidência da República e também da Tasca da Galega.

Manter a ginjinha é manter uma homenagem ao operariado do Barreiro, nas palavras de Marcelo, e, de uma forma mais ampla, a todos os trabalhadores através de um momento simbólico para os homens do município da Margem Sul que chegou a ser um dos maiores polos industriais do país, muito graças à criação da CUF por Alfredo da Silva, em 1865.