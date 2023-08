Duas obras (e mais uma) para impedir o "emurchimento permanente" do Algarve

A falta de água é o grande problema que o Algarve enfrenta neste final do primeiro quarto do século XXI. Em 2023, a região enfrenta o segundo ano consecutivo de seca. No mais recente Boletim Climático, relativo a julho, o Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) referia que toda a região estava em seca severa ou extrema e a percentagem de água no solo era inferior a 10%. “Sendo que, em muitos locais”, diz o documento do IPMA, “o teor de água no solo está ao nível do ponto de emurchimento permanente”. Ou seja, o nível em que as folhas das plantas atingem um murchamento irreversível.