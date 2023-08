“São só gatos” mas maiores e mais raros: número de linces-ibéricos deve passar os 2000 ainda este ano

CNRLI/ICNF

Em sete anos, passou-se de zero para 261 linces em Portugal. Grande parte deste trabalho, de salvar uma espécie da extinção, faz-se na serra algarvia, no Centro Nacional de Reprodução do Lince-Ibérico, em Silves. Quando começaram só havia 94 linces no mundo, agora, a espécie que já esteve criticamente ameaçada está prestes a ser considerada espécie vulnerável. Mas ainda é cedo para festejar. Veja as fotos e o vídeo