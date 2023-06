Unidade Local de Saúde de Leiria será uma das maiores do país e aguarda aprovação dos Ministérios da Saúde e das Finanças

A região de Leiria prepara-se para ter a Unidade Local de Saúde (ULS) com maior número de utentes entre as oito unidades em funcionamento, num formato de prestação de cuidados de saúde que tem estado na ordem do dia. A área da ULS da região de Leiria abrange 376.597 habitantes, enquanto as restantes não vão além dos 321.836, no caso da ULS de Matosinhos, a mais abrangente.