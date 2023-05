1989: o ano em que os impostos atingiram a modernidade

Ao longo da década de 80 a economia portuguesa enfrentou duas revoluções fiscais. A primeira deu-se em julho de 1986, quando o IVA substitui o antigo Imposto sobre Transações, e a segunda três anos depois, no início de 1989, quando entram em vigor os Códigos do IRS e do IRC. Ambas mudaram a arquitetura dos nossos impostos, imprimindo-lhes um toque de modernidade, aproximando-nos da Comunidade Económica Europeia, e marcaram o início da digitalização da máquina fiscal.

Xavier de Basto, na altura professor na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra, faria o pleno nas comissões de peritos e traça bem a diferença entre as duas. “A reforma do IVA foi feita em ambiente de grande estabilidade política; Alípio Dias [secretário de Estado do Orçamento] acompanhou-a do início ao fim.” Já no IRS e no IRC a história seria diferente.

