PRR: Distrito de Bragança recebeu €11,5 milhões da ‘bazuca’ europeia

O distrito de Bragança recebeu, até ao início desta semana, um total de 11,5 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), entre apoios às empresas e às famílias e outros pagamentos aos promotores dos investimentos públicos e privados dos diferentes concelhos. Aprovados foram projetos no montante de 71,2 milhões de euros neste distrito.

A maioria do dinheiro da ‘bazuca’ europeia foi para os concelhos de Bragança (7,7 milhões de euros) e de Mirandela (1,1 milhões de euros). Entre os restantes concelhos deste distrito, só Macedo de Cavaleiros e Torre de Moncorvo receberam acima de meio milhão de euros. Freixo de Espada à Cinta é o único concelho onde os recebimentos ainda não superaram a fasquia dos cem mil euros.

Maiores projetos

Na capital de distrito, o maior investimento do PRR foi aprovado à Câmara Municipal de Bragança para construção da ligação rodoviária a Puebla de Sanabria (Espanha). Entre os maiores investimentos aprovados neste concelho, destaque para vários projetos do Instituto Politécnico de Bragança desde a formação “STEAM Skills Mountain Knowledge Campus” à construção de uma nova residência com 200 novas camas.

Em Mirandela, o Instituto Politécnico de Bragança também lidera dois grandes investimentos para aumentar o alojamento estudantil: o projeto da “Residência de Mirandela” que implica a construção de um novo edifício com 120 novas camas e o projeto “MiraTua” de aquisição de um imóvel para posterior adaptação a alojamento estudantil com 62 novas camas. A cargo da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Norte está o “Polo de Inovação de Mirandela”.

Em Macedo de Cavaleiros, o destaque vai para a ampliação e remodelação do Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) a cargo da Cercimac - Cooperativa de Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados. Em Torre de Moncorvo, lidera o investimento municipal na reabilitação de 42 fogos no Bairro Santo Cristo.

Em Miranda do Douro, a lista dos apoios do PRR é liderada pela Tanoaria JM Gonçalves, que pretende instalar sistemas de produção de energia elétrica a partir de fonte de energia renovável, acelerando assim a transição energética no seio de uma empresa com mais de cem anos de atividade. Em Carrazeda de Ansiães, lidera o projeto de descarbonização da Multipierre - Granitos e Rochas Ornamentais. Em Vinhais, a empresa Vifumeiro também conta com os fundos da ‘bazuca’ europeia para desenvolver um projeto de descarbonização industrial através do incremento da eficiência energética e da otimização da produção de frio industrial.

Vila Flor, Freixo de Espada à Cinta ou Vimioso coincidem nos apoios a veículos elétricos para a Santa Casa da Misericórdia ou incentivos às empresas para criação de empregos. O destaque vai para a formação de ativos empregados em competências digitais no Mogadouro e para o reforço de atuação de organizações de produtores florestais em Alfândega de Fé.