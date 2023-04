Orlando Rodrigues, presidente do Politécnico de Bragança: “Há um problema de perceções negativas sobre tudo o que é fora de Lisboa e Porto”

RUI DUARTE SILVA

Gere a instituição de ensino superior do país com mais percentagem de alunos estrangeiros e a única do interior com dois laboratórios de investigação avaliados com excelente. O Instituto Politécnico de Bragança tem sabido atrair empresas para a região e até aumentar o número de jovens a fixarem-se naquela território esvaziado pelo histórico abandono do interior

