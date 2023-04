“Nun me lhembra de squecer”: Isabel Ventura gravou um disco de jazz em mirandês para não deixar morrer a segunda “lhéngua” portuguesa

Foi em Bragança que nasceu. Mas na aldeia da avó, em Campo de Víbora, aprendeu a ser bilíngue. Ouvia as palavras em português e a sua tradução em mirandês – ou o contrário disto.

Apesar de Isabel Ventura ter saído de Bragança aos nove anos, com os pais, numa das levas de famílias à procura de vida com mais fôlego numa cidade maior, bastou aquela primeira década de vida para lhe ficarem na memória os sons e seus significados, as expressões do quotidiano que lembrava todos os verões sempre que voltava àquela aldeia de Vimioso para passar as férias na terra da avó.