Em Bragança há uma escola de pilotos que ensina a voar pelo mundo

Tomás Cataludo é o aluno número 1. Veste impecável farda: calça azul-escura, camisa branca, gravata e casaco, também azul-escuro. Tem uma presença elegante, usa óculos modelo aviador e podia quase passar por tripulante de um avião, não fora nas costas do casaco ter escrito Lusofly Academy. E, também, a idade – apesar de Tomás juntar ao corpo e sorriso jovem uma tenacidade crescida. Tem 18 anos, é natural de Olhão, no Algarve. Atravessou o país todo para estudar em Bragança porque quer ser piloto de aviação comercial. “O mais rápido possível”. Sorri. Leva a vida com uma aparente leveza. O gosto pelos aviões começou cedo, fruto das viagens que fazia com a família. Não visitava o cockpit, mas ficava sempre no lugar da janela, onde, a cada viagem alimentava a curiosidade. “Tirava fotos aos aviões e comecei a pesquisar como é que um avião voava, porque é que voava, e ganhei o gosto”, conta numa curta pausa da aula de Human Performance Limitation. É a única do curso com um instrutor local, lecionada por um médico da cidade. Ensina as reações do corpo humano em altitude. Por exemplo, o que fazer quando acontece uma despressurização no avião. “O curso é difícil, temos de estudar muito, muitas horas, mas consegue-se”, diz o jovem aspirante a piloto, que diz não se assustar com os desafios da profissão, ou com o sangue-frio que é preciso para lidar com situações mais delicadas. “Pelo menos, nós estamos ao comando e temos o conhecimento para tirar o avião daquela situação”.

RUI DUARTE SILVA

Tomás é um dos 12 alunos da primeira turma do curso integrado de Piloto de Linha Aérea da LusoFly. Uma academia privada, que se apresentou em 2021 no Air Summit em Ponte de Sor, e que iniciou as aulas (teóricas) em setembro de 2022 no Bragantia Ecopark. É neste ninho de empresas que a academia tem as várias salas e os serviços administrativos – espaços que João Roque percorre, em passos largos e entusiasmados, abrindo e fechando portas, mostrando o que ali se passa. É dele o sonho de criar esta escola para ensinar a voar. O piloto de 58 anos, com 18200 horas de voo, e ex-comandante da TAP, onde esteve três décadas, é um dos proprietários da escola e coloca a sua contagiante energia neste projeto que está a dar os primeiros passos. “Fui piloto da TAP, depois estive alguns anos na formação da TAP e apercebi-me de algumas lacunas que existiam na formação de pilotos”, explica. Rodeou-se dos “melhores profissionais” e fez o longo caminho até conseguir a cerificação do curso pela Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC). “O nosso target é a qualidade, e fui buscar gente com muita experiência. Os miúdos adoram ter aulas com eles, há uma passagem de conhecimento dos mais velhos para os mais novos”. A partir de Bragança, trabalha para responder às necessidades do mercado. “A aviação está carente de pilotos, e nós pretendemos ser uma resposta com qualidade”. Natural de Tomar, escolheu Bragança para instalar a escola pela localização e características da pista. “Em termos de aeródromos regionais, este é dos melhores. O posicionamento próximo de Espanha, permite-nos rapidamente levar os nossos alunos a voar num ambiente internacional. Eles estão a ser preparados para que um dia venham a trabalhar num meio complexo que é a aviação, com muitas valências e com muitos conhecimentos, e têm de se habituar desde cedo”. O aeródromo bragantino permite, ainda, voo noturno, outra mais-valia. A escola comprou duas aeronaves ligeiras – “não escreva avionetas! Não existem avionetas!” -, e vem uma terceira a caminho. O investimento total ronda os 2,7 milhões de euros.

RUI DUARTE SILVA

Também António Brás, responsável pela instrução teórica, está deslocado na cidade transmontana. Nada de estranho na carreira de quem escolhe a aviação. Natural de Mafra, iniciou a carreira na Força Aérea como mecânico, depois como mecânico de bordo. Desde 1998 na aviação civil, foi instrutor de pilotos na Qatar Airways. É o responsável pela formação teórica da LusoFly. O curso tem 896 horas de formação teórica, com uma carga horária diária de seis horas. Todas as aulas são em inglês. Os alunos fazem duas cadeiras seguidas e depois são avaliados em exames e, de tempos a tempos, fazem as provas na ANAC, que são os testes que validam a licença. Quanto às aulas práticas, as mais apetecíveis, são 200 horas de voo real. “A legislação permite que uma parte das 200 horas seja feita em simulador, só que algumas companhias aéreas quando abrem candidaturas para pilotos pedem 200 horas de voo real. Isso depois cria problemas, porque acabam o curso com 170/175 horas, ainda têm de ir pagar extra mais 30 e tal horas. O que nós fizemos foi ir buscar aeronaves eficientes e fazer 200 horas”, explica João Roque. O curso, de dois anos, custa 71 mil euros. A escola tem parcerias com entidades bancárias, no entanto o comandante admite que é um valor que deixa de fora muita gente, apontando a falta de apoios estatais: “Não há verdadeira igualdade de oportunidades. Porque é que o Estado não abre a concurso 30 bolsas para distribuir de forma equitativa pelas escolas? Seria uma forma de permitir a jovens sem capacidade financeira fazer o curso”. Ao valor da propina acresce o do alojamento e da alimentação. Os 12 alunos da primeira turma estão todos deslocados. Tomás veio do Algarve, e há alunos do Porto e de Lisboa. Alguns vivem numa unidade hoteleira da cidade, com quem a escola fez acordo, e onde vivem também alguns instrutores. Em paralelo com o curso de piloto, está a decorrer a formação de instrutores, nesta fase em aulas de voo noturno, que decorrem quando as luzes da cidade se começam a acender, depois de aterrar o segundo e último voo diário da carreira comercial que liga a Bragança a Vila Real, Viseu, Portimão e Cascais.

RUI DUARTE SILVA

Durante quatro dias, estiveram também na escola quatro jovens de 15 anos, alunos do 9.º e 10.º ano. Um deles vive na cidade, os outros no Porto. Foi o primeiro AirCamp da escola, criado para responder a dúvidas colocadas por jovens e pelos seus pais nas feiras Futurália e Qualifica, em que a academia se apresentou. Gabriel, Bernardo, Gonçalo e Constantino tiveram noções básicas do que é um avião e dos conhecimentos necessários para o pilotar. E foram sensibilizados para a importância de seguir a área de ciência e tecnologia no ensino secundário. Para entrar no curso é necessário ter 17 anos, o 12.º ano concluído (de preferência em ciência e tecnologia para terem matemática e física), fazer um exame médico classe 1, e ter conhecimentos de inglês. O curso habilita-os a concorrer às companhias aéreas onde depois farão formação adequada ao avião em que forem trabalhar, bem maiores do que os da escola. “Para pilotar aviões grandes têm primeiro de aprender com estes aviões pequenos. Ficam capacitados para depois, com esta licença, candidatarem-se a uma companhia aérea onde vão fazer formação específica do avião com que vão voar. Eu voei na TAP em quatro aviões diferentes e tive de fazer quatro cursos distintos porque os aviões têm todos características diferentes”, explica João Roque. Para já, os quatro jovens estão de volta do Sonaca 201, o pequeno avião de dois lugares, onde todos já voaram acompanhados de um instrutor. Têm uma checklist para verificar antes de cada voo. E o que verificam? “Tudo o que pode correr mal”, dizem, divertidos. Agora mais a sério: começam pela inspeção exterior, depois verificam o combustível. Tiram a cobertura da hélice, e seguem a lista detalhada. E no cockpit, já sabem o que estão a ver? “Parece confuso, mas é pouca coisa em que se mexe ali, é mais a manete”, diz Gonçalo. “O que eles querem é velocidade”, responde João Roque, entre sorrisos. É verdade. E admitem que há semelhanças com os jogos de computador. “Mas depois há aquela emoção, de poder morrer”, diz Gonçalo. O comandante João Roque tem na bio do whatsapp a frase “Failure is not an option”. Nem todos decidiram já se querem ser piloto, mas o gozo de voar ninguém lhes tira.